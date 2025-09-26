Agricultor de 21 años fue asesinado a tiros frente al municipio de Puebloviejo

Danny Andrés Arana Yépez, agricultor de 21 años, fue asesinado la tarde del jueves 25 de septiembre frente al municipio de Puebloviejo, provincia de Los Ríos, en un ataque armado perpetrado por desconocidos. El crimen ocurrió a pocos metros de la casa de su madre y generó conmoción entre vecinos y trabajadores municipales.

Asesinato frente al municipio

El ataque contra Arana se registró en plena calle principal, cuando realizaba diligencias personales en el centro del cantón. Testigos relataron que varios disparos interrumpieron las actividades cotidianas de los funcionarios municipales y de los transeúntes.

El joven cayó sin vida sobre el asfalto, mientras que los agresores huyeron en dirección desconocida. La Policía acordonó el área y trasladó el cuerpo a la morgue de Ventanas, donde fue reconocido por familiares durante la noche del jueves.

Según declaraciones de allegados, el agricultor no había reportado problemas recientes. Sin embargo, amigos señalaron que habría recibido amenazas de un grupo delictivo, un dato que aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Nuevo crimen en Puebloviejo

La violencia no se detuvo ahí. Apenas horas después, en la madrugada del viernes 26 de septiembre, otro asesinato sacudió a Puebloviejo. La víctima fue José Zenén Vásconez Portilla, de 48 años, atacado dentro de su vivienda en el recinto San Antonio.

De acuerdo con versiones policiales, varios hombres armados ingresaron a la casa de Vásconez mientras dormía y lo acribillaron. Además, los delincuentes se llevaron un televisor, una impresora y dos cilindros de gas antes de huir del lugar.

Familiares, consternados por la tragedia, aseguraron que el agricultor no tenía problemas conocidos y que el ataque habría sido planificado. El cuerpo fue retirado por personal forense y trasladado para la autopsia respectiva.

Autoridades en alerta por la violencia

Tras los dos asesinatos en menos de 24 horas, la Policía Nacional desplegó operativos en distintos puntos de Puebloviejo. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas con estos hechos.

La Policía investiga si los ataques responden a disputas entre grupos criminales locales.

Contexto de criminalidad en Los Ríos

Los crímenes en Puebloviejo reflejan la tendencia violenta que atraviesa la provincia de Los Ríos. Cantones como Quevedo, Babahoyo y Ventanas han sido escenario recurrente de sicariatos y asesinatos selectivos, en su mayoría relacionados con disputas por microtráfico y control territorial. Ahora, Puebloviejo se suma a esta preocupante estadística. Habitantes del cantón expresaron temor y pidieron mayor presencia policial (31).