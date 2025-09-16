Adolescente y mujer adulta procesadas por secuestro y robo en Tungurahua

Diana Estefanía C. Ch. y una adolescente de 15 años, identificada como M. Y. S. R., fueron procesadas por presunta participación en el robo a mano armada y secuestro de un taxista en Ambato, Tungurahua, el 16 de septiembre de 2025.El incidente ocurrió en la avenida Víctor Hugo y Pareja Diez Canseco, sector La Floresta. Allí los sospechosos abordaron al conductor, lo amenazaron con un arma de fuego y lo trasladaron contra su voluntad hasta Panzaleo-Yambo.

Una persecución policial en la vía Aloag-Santo Domingo culminó con la aprehensión de las dos mujeres, mientras que tres hombres huyeron. Ellas son acusadas de secuestro y robo.

Una carrera

El taxista, cuya identidad se reserva para proteger su privacidad, circulaba por el sector La Floresta de Ambato cuando lo nterceptaron dos mujeres y tres hombres. Según la versión de la víctima, uno de los sospechosos lo amenazó con un arma de fuego. Otro lo esposó para inmovilizarlo durante el robo.

Los perpetradores obligaron al conductor a desplazarse hasta la zona de Panzaleo-Yambo, donde lo abandonaron a un costado de la vía y se apoderaron del vehículo. Este acto, calificado preliminarmente como robo agravado y secuestro, generó una alerta inmediata en la zona.

Rastrearon el taxi

Una alerta ciudadana permitió a la Policía Nacional iniciar una persecución ininterrumpida del automotor robado. Los agentes rastrearon el taxi hasta la vía Aloag-Santo Domingo. Allí los sospechosos, al percatarse de la presencia policial, abandonaron el vehículo en el kilómetro 31 e intentaron evadir la captura huyendo hacia una zona boscosa adyacente.

La maniobra de escape no impidió la intervención rápida de las autoridades, que desplegaron un operativo coordinado para localizar a los implicados.

Aprehensión de las Sospechosas

En el transcurso de la búsqueda, los agentes localizaron a la adolescente M. Y. S. R., de 15 años, escondida entre la maleza con un celular en su posesión. Paralelamente, Diana Estefanía C., la encontraron en una hacienda cercana, presentando heridas superficiales causadas durante su intento de fuga por el terreno irregular. Ambas mujeres fueron aprehendidas sin resistencia y trasladadas a instalaciones policiales para los procedimientos iniciales.

Los tres hombres que completaban el grupo lograron escapar inicialmente, y su búsqueda continúa bajo la coordinación de la Policía Nacional. En una audiencia de formulación de cargos, el Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Diana Estefanía C. Ch., considerando los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.



>En una segunda diligencia, el Juez especializado en Justicia Juvenil ordenó la medida socioeducativa de internamiento preventivo para M. Y. S. R., adaptada a su edad y al marco legal para menores.

La acusación

La Fiscalía Provincial de Tungurahua sustentó la acusación incluyendo la versión detallada de la víctima, quien reconoció tanto su vehículo como a las sospechosas. Además, se presentó el informe policial de la persecución y captura, el acta de reconocimiento del automotor recuperado y el certificado médico-legal que documenta las lesiones sufridas por el taxista durante el secuestro y robo.

Estos elementos, recolectados en tiempo real, fortalecen el proceso penal en curso. Ambato, capital de Tungurahua, ha experimentado un aumento en incidentes de robo a vehículos y secuestros express en los últimos meses de 2025. (27)