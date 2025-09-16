COMUNIDAD POR USD 1
Operativo en Santo Domingo deja dos detenidos y decomiso de marihuana y cocaína

Un operativo policial en Santo Domingo culminó con dos detenidos y el decomiso de marihuana y cocaína listas para distribución en el sector Los Unificados.
Operativo en Santo Domingo deja dos detenidos y decomiso de marihuana y cocaína
Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional informó que el lunes 15 de septiembre de 2025, alrededor de las 18h30, se logró dos detenidos en la cooperativa Los Unificados, en Santo Domingo de los Tsáchilas, durante un operativo contra el microtráfico de drogas. Los ciudadanos portaban marihuana y cocaína listas para la comercialización.

Dos detenidos tras operativo en Santo Domingo

Según el reporte oficial, los aprehendidos son: Daniel David C. M., de 18 años, y un adolescente de 16 años, ambos sin antecedentes penales. Durante la intervención se incautaron 115 gramos brutos de marihuana y 60 gramos de cocaína.

Las sustancias se analizaron y pesaron, confirmando que correspondían a 206 dosis de marihuana y 300 dosis de cocaína, listas para ser distribuidas en el mercado local.

El operativo se ejecutó en delito flagrante, dentro de las acciones de control que realiza la Subzona Santo Domingo, con apoyo de personal preventivo e investigativo.

Policía confirma decomiso de droga

El informe detalla que la marihuana tenía un peso neto de 103 gramos, mientras que la cocaína sumaba 30 gramos netos. El cálculo de las dosis permitió evidenciar la magnitud de la operación, que se presume estaba dirigida al expendio en el sector donde se produjo la captura.

Las autoridades señalaron que la lucha contra el microtráfico es constante en la provincia. “Continuaremos con operativos focalizados para frenar la venta de sustancias ilícitas y proteger a la juventud”, se indicó a través de un comunicado.

Los dos detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente. Mientras que la sustancia incautada se trasladó a las bodegas de la Policía Judicial para su respectivo peritaje.

Contexto: microtráfico en Santo Domingo

El microtráfico de drogas constituye una de las principales problemáticas de seguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas. Estos golpes buscan contener la expansión del consumo, especialmente entre adolescentes. Las autoridades han reiterado que el microtráfico está directamente vinculado a otros delitos como robos, extorsiones y violencia en los barrios.

Los resultados de operativos recientes refuerzan el compromiso institucional de garantizar la seguridad ciudadana (31).

