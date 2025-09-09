COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo en Quito

Un adolescente de 16 años fue sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo de un taxista en Quito, mientras cuatro adultos siguen investigados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo en Quito.
Adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo en Quito.
Adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo en Quito.
Adolescente sentenciado a cuatro años de internamiento por secuestro extorsivo en Quito.

Redacción

Redacción ED.

Un juez de Pichincha sentenció a cuatro años de internamiento institucional a un adolescente de 16 años como autor del delito de secuestro extorsivo. El crimen ocurrió entre el 14 y 15 de junio de 2025 en Quito, Ecuador. El menor supuestamente participó en el asalto y retención de un conductor de taxi de 19 años. Estaba junto a cuatro adultos que aún enfrentan una investigación penal en curso, según la Fiscalía General del Estado.

El caso se originó en Carapungo, sector norte de Quito. Un grupo de cinco personas, incluyendo al adolescente, contrató un servicio de taxi con destino a Ambato.
Durante el trayecto, los implicados asaltaron al conductor, golpeándolo con la cacha de un arma de fuego, amenazándolo de muerte y ocultándolo en la parte posterior del vehículo.

Lo abandonaron

Al conductor lo abandonaron maniatado de pies y manos en el sector de La Armenia, Valle de los Chillos, en una zona conocida como “vía de los perros”. Los secuestradores se apropiaron del automóvil, dos teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo. Uno de los dispositivos móviles robados fue rastreado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) mediante triangulación de señales. Esto permitió un allanamiento en flagrancia en un domicilio de la parroquia Calderón.

En el lugar fueron aprehendidas cinco personas, incluido el adolescente de 16 años. El Fiscal especializado en Justicia Juvenil N° 2 presentó pruebas como testimonios de los agentes aprehensores.  En el informe forense de las lesiones del conductor, el testimonio de la víctima y la denuncia del propietario del taxi, demostrando la participación activa del menor en el ilícito.

El rol del adolescente en el delito

La audiencia de juicio, celebrada el 8 de septiembre de 2025, determinó que el adolescente actuó como parte integral del grupo, contribuyendo al asalto y la retención coercitiva. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 162, tipifica el secuestro extorsivo con penas de 10 a 13 años de prisión para adultos, pero para menores se aplica el régimen de responsabilidad penal adolescente, regulado por la Ley Orgánica de Justicia Integral de Adolescentes Infractores.

El juez ordenó el internamiento en un centro especializado, considerando la gravedad del hecho y la necesidad de rehabilitación. Los cuatro adultos aprehendidos permanecen en prisión preventiva mientras la Fiscalía profundiza la investigación para esclarecer sus roles y posibles vínculos con redes delictivas.

Procesaron a adolescentes

Según datos de la Fiscalía, en 2024 se procesaron más de 500 adolescentes por infracciones penales, un incremento del 25% respecto a 2023, vinculado a la influencia de bandas organizadas en entornos vulnerables como Calderón y Carapungo Pichincha.

La ciudad de Quito como epicentro, ha registrado un alza alarmante en secuestros extorsivos, impulsados por la expansión del crimen organizado. (27)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (EN JUEGO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (EN JUEGO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ataque a balazos en Machala deja a un ciudadano en estado crítico

Estrés crónico, el enemigo invisible de tu salud. Así lo puedes identificar y combatir

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (EN JUEGO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO