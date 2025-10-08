Adolescente está prófugo tras agresión y homicidio de sicólogo en unidad educativa en Manta

durante una discusión en la Unidad Educativa Particular James Watt, ubicada en la ciudadela La Aurora de la parroquia Eloy Alfaro.

El sicólogo Miguel Ángel Cedeño Pico , de 30 años , falleció la madrugada de este miércoles 8 de octubre de 2025 en el Hospital del Seguro Social de Manta, Ecuador. Él fue víctima de múltiples puñaladas en el cuello infligidas por un estudiante de 17 años.

Inicio del altercado

El altercado surgió cuando el menor intentó ingresar al bar del plantel, lo que derivó en una agresión con un trozo de vidrio roto de un cuadro, según confirmaron las autoridades policiales. La tragedia se desencadenó la tarde del 7 de octubre de 2025, alrededor de las 15:00, en las instalaciones del colegio James Watt. Este centro educativo particular con más de 500 estudiantes en Manta.

Miguel Ángel Cedeño Pico, quien se incorporó como sicólogo orientador en 2023, intervenía en el intento del adolescente de acceder a un área restringida del plantel. La discusión escaló rápidamente: el menor, identificado como M.G.M., para preservar su privacidad conforme al Código de la Niñez y Adolescencia, rompió un cuadro de vidrio y utilizó un fragmento como arma improvisada.

Las heridas en el cuello de la víctima provocaron una hemorragia masiva, requiriendo su traslado inmediato al hospital, donde sucumbió horas después.

En el Centro Forense

Familiares y colegas del profesional, congregados en silencio ante el Centro Forense de Manta, aguardaban el cuerpo para su sepultura. En un gesto de duelo colectivo, optaron por la reserva, honrando la memoria de un hombre descrito como entusiasta y dedicado a su trabajo.

Inés Vera, colega, rememoró a Cedeño como un profesional aplicado y alegre, quien estaba emocionado por su empleo. “Causa un dolor inmenso que le arrebaten la vida a un joven tan comprometido con la salud mental de los estudiantes”, dijo Vera.

Por su parte, Darío Páez, presidente de la Asociación de Instituciones Particulares de Manabí, exigió mesas de trabajo urgentes para actualizar reglamentos escolares. “Preocupa profundamente este suceso; demandamos revisiones en seguridad y prevención de conflictos”, declaró Páez, proponiendo acercamientos con el Ministerio de Educación.

Respuesta policial

La Policía Nacional, a través de allanamientos ejecutados la misma tarde del atentado, intensificó la búsqueda del adolescente. Vladimir Acurio Altamirano, comandante de la Subzona Policial de Manabí, detalló que el adolescente actuó de forma agresiva. Le asestó varias puñaladas que causaron la muerte del sicólogo. Además, confirmó que está prófugo.

En los allanamientos se habría encontrado el uniforme del adolescente que tenía manchas de sangre, dijo la Policía. Además, se tomaron versiones de los padres del menor de edad.