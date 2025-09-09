Tres procesos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo serán remitidos a la Contraloría para investigación

La concejal Liliana Silva denunció presuntas irregularidades en contratos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, con procesos que suman más de USD 61.000 en cuestionamientos.

La concejal de Santo Domingo, Liliana Silva, denunció este domingo presuntas anomalías en tres procesos contractuales del Cuerpo de Bomberos, que suman aproximadamente USD 61.000. Según la edil, los contratos presentan presuntas irregularidades en plazos, entregas y justificación de recursos, lo que amerita investigación de la Contraloría General del Estado.

Tres procesos bajo sospecha

El primer contrato en observación corresponde a la colocación de puertas en los hangares de las estaciones Santa Marta y Abraham Calazacón, por un valor cercano a USD 10.000. Silva indicó que las puertas ya estaban instaladas antes de la firma de la ínfima cuantía, realizada el 4 de septiembre de 2025, lo que evidencia un incumplimiento legal en la secuencia del procedimiento.

El segundo caso se relaciona con la compra de materiales publicitarios, por alrededor de USD 7.000. La concejala aseguró que no existen registros fotográficos ni evidencias de ingreso a bodega de los materiales adquiridos, lo que genera dudas sobre su real entrega.

El tercer proceso en cuestión es el de eventos y ceremonias planificados por la institución, con un presupuesto estimado en USD 44.000. Silva señaló que varios de esos actos ya se realizaron con anterioridad, pero nuevamente se han solicitado recursos para su ejecución.

Fiscalización y traslado a la Contraloría

La edil anunció que presentará la documentación en los próximos días a la Contraloría, entidad responsable de auditar el uso de recursos públicos. “Nuestro papel como concejales es fiscalizar y vigilar que los fondos se manejen de forma correcta”, afirmó Silva.

La concejal subrayó que el Cuerpo de Bomberos debe priorizar la atención a emergencias y el equipamiento de su personal. Sin embargo, los propios bomberos han reportado carencias en uniformes y materiales de trabajo, lo que contrasta con los gastos cuestionados.

Impacto en la confianza ciudadana

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo cumple un rol fundamental en la seguridad de la comunidad, desde la atención de incendios hasta emergencias médicas y rescates. Por ello, el manejo transparente de los recursos resulta crucial para mantener la confianza ciudadana, dijo la concejal.

Según Silva, las presuntas irregularidades generan preocupación sobre la eficiencia en la administración de fondos destinados a la seguridad pública, en un momento donde la ciudadanía demanda mayor preparación y respuesta de la institución.

Contexto normativo

En Ecuador, las contrataciones públicas se rigen por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece requisitos de transparencia, cronología y justificación en cada proceso. La falta de cumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, responsabilidades penales.

La Contraloría tiene la facultad de realizar auditorías especiales para verificar la legalidad y pertinencia de los contratos. En caso de confirmarse irregularidades, el organismo puede recomendar sanciones y solicitar la devolución de los valores observados (5).