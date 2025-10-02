COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

¡Sabor a mar! Santo Domingo recibe el festival gastronómico más esperado del año

El 12 de octubre, Santo Domingo acoge el Festival Gastronómico del Marisco, reuniendo a 12 restaurantes, productores de bebidas artesanales y emprendedores turísticos en el Parque Jelen Tenka.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Evento gastronómico Santo Domingo
Los platos del mar serán los protagonistas.
Evento gastronómico Santo Domingo
Los platos del mar serán los protagonistas.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

El domingo 12 de octubre, Santo Domingo será escenario del Festival Gastronómico del Marisco, con 12 restaurantes, bebidas artesanales y emprendedores locales.

El domingo 12 de octubre de 2025, el Parque Jelen Tenka de Santo Domingo acogerá el Festival Gastronómico del Marisco “En el Corazón del Ecuador”, donde 12 restaurantes locales presentarán sus mejores especialidades, acompañados por 3 productores de bebidas artesanales y 8 emprendedores de la Asociación de Turismo de Santo Domingo, en un evento que busca dinamizar la economía y promover el turismo local.

Delicias del mar en un solo lugar

El festival reunirá lo mejor de la gastronomía marina, ofreciendo platos tradicionales y creaciones innovadoras de los restaurantes participantes.

Los asistentes podrán degustar desde ceviches y encocados hasta preparaciones exclusivas de cada restaurante, resaltando los sabores característicos de la región.

La oferta gastronómica se complementa con bebidas artesanales y productos de emprendedores locales, fomentando la economía circular y el comercio de proximidad.

Apoyo institucional y económico

El alcalde Wilson Erazo destacó que el festival reafirma el compromiso del municipio por fortalecer al sector gastronómico y turístico, además de generar oportunidades económicas para emprendedores y pequeños negocios.

“El evento no solo deleita con sabores del mar, sino que también impulsa la economía local y promueve la identidad cultural de Santo Domingo”, señaló la autoridad municipal.

La actividad permitirá a los visitantes interactuar directamente con productores y chefs, creando un espacio de aprendizaje y promoción del talento local.

Experiencia integral para visitantes

Además de la gastronomía, los asistentes podrán disfrutar de shows culturales, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

El festival busca consolidarse como un evento anual que atraiga turistas nacionales e internacionales, posicionando a Santo Domingo como un referente en turismo gastronómico en Ecuador.

Los organizadores recuerdan que el evento cumple con protocolos de bioseguridad, garantizando una experiencia segura y agradable para todos los participantes.

Impacto en la ciudad

El Festival Gastronómico del Marisco contribuirá a dinamizar el comercio local. Además de aumentar la visibilidad de los emprendedores y fortalecer el sector turístico, especialmente en la temporada alta de octubre.

Se espera que cientos de visitantes acudan al Parque Jelen Tenka, disfrutando de una jornada que combina gastronomía, cultura y entretenimiento, en un ambiente familiar y seguro.

Este tipo de eventos refuerza la estrategia del municipio de promover la economía creativa y la identidad cultural, generando beneficios tangibles para la comunidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dolor en Santo Domingo: joven murió tras un accidente y su novia aún lucha por su vida

Ataque armado deja un muerto y una mujer herida en la ciudadela El Progreso en Portoviejo

Así fue el choque de dos aviones en el aeropuerto de Nueva York: una azafata y un pasajero resultaron heridos

Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

“Será un espectáculo para Netflix”: Zayn Malik y Louis Tomlinson regresan con documental de One Direction

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO