“Queremos unir a los agricultores para que sean escuchados”, dice César Gaibor, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Santo Domingo

En Santo Domingo, el Centro Agrícola Cantonal abre un periodo de inscripciones con el objetivo de fortalecer la organización de los agricultores locales. Esta iniciativa busca unir a los productores, ofrecer asesoramiento técnico especializado y garantizar que sus necesidades sean atendidas por las autoridades municipales y provinciales. A través de esta entrevista con César Gaibor, presidente del Centro Agrícola, conoceremos los beneficios de asociarse, los retos actuales del sector agrícola y los planes para mejorar la productividad y representación de los socios en la región.

Entrevista a César Gaibor, presidente del Centro Agrícola Cantonal

¿Qué significa la apertura del periodo de inscripción para nuevos socios?



A partir de hoy, tenemos 25 días para recetar el ingreso de nuevos socios. Muchos estaban esperando esta oportunidad y queremos que se sumen para fortalecer nuestra organización.

¿Cuál es la importancia de esta organización en Santo Domingo?

El Centro Agrícola Cantonal históricamente organizaba el comercio de ganadería y porcinos, además de representar a las fuerzas vivas locales. Queremos retomar ese compromiso y garantizar que las autoridades atiendan las necesidades del campo.

¿Cuántos socios tienen actualmente y a cuántos aspiran?



Hoy registramos apenas 45 socios, pero aspiramos a alcanzar 200 para realizar una asamblea general representativa. Esto permitirá planificar de manera más efectiva con las autoridades municipales y provinciales.

Principales preocupaciones de los agricultores

¿Cuáles son los problemas más urgentes que enfrentan los agricultores?



Estamos preocupados porque el campo está olvidado. Las vías son descuidadas y los mantenimientos son temporales. Con el centro agrícola podemos canalizar estas necesidades directamente a las autoridades.

¿Cómo afecta la falta de atención al agricultor?



El agricultor siembra y produce, pero no recibe el reconocimiento ni el apoyo que merece. Es fundamental que se valore su trabajo y se le brinde seguridad, infraestructura y asesoramiento técnico.

¿Ser agricultor es complicado actualmente?



Es bien difícil en estos momentos. La tierra está saturada y requiere preparación constante. Además, muchos quieren sembrar pero no saben cómo tratar la semilla o la tierra. Sin asesoramiento, las inversiones pueden fracasar.

Requisitos y beneficios de asociarse

¿Qué requisitos deben cumplir los interesados en asociarse?



Solo necesitan tener un bien agrícola, ya sea propio o arrendado, de al menos dos hectáreas. También deben presentar documentos legales básicos, como cédula, certificado de votación y escritura o contrato de arrendamiento.

¿Cuál es el costo de inscripción?



Los nuevos socios pagan 20 dólares, mientras que los antiguos aportan 10. Esto facilita que cualquier agricultor que cumpla los requisitos pueda unirse sin obstáculos.

¿El Ministerio de Agricultura aprobó el estatuto del centro?



Sí, el estatuto actualizado ya está vigente. Ahora podemos organizarnos mejor, exigir seguridad en el campo y brindar asesoramiento técnico a nuestros miembros.

Beneficios para los asociados

¿Qué beneficios reciben los socios?



Retomaremos programas anteriores que brindaban ventajas, como acceso a crédito en BanEcuador con cédula emitida por la Cámara de Agricultura. También ofreceremos asesoramiento técnico y demostraciones en campo junto al Ministerio de Agricultura.

¿Cómo impactan las paralizaciones nacionales en los agricultores?

Por ahora, el impacto es limitado. Las vías de exportación, como para el plátano, siguen habilitadas. Sin embargo, existe especulación en los mercados, y los precios de productos agrícolas pueden subir injustificadamente.

¿La eliminación de subsidios al diésel afecta al sector?

Sí, los costos de transporte aumentan, pero esperamos que el gobierno establezca tablas claras del impacto real. Por ejemplo, el flete de Guayaquil a Quito puede subir de 10 a 15 centavos por quintal. Esto ayudará a planificar y evitar abusos en precios.

Proyección del Centro Agrícola

¿Qué esperan lograr con la unión de los agricultores?



Queremos que el centro agrícola sea grande y representativo. Si nos unimos, podremos exigir seguridad, asistencia técnica y apoyo financiero. La unidad es la clave para que los agricultores de Santo Domingo no sigan siendo olvidados.

¿Qué mensaje final daría a los agricultores?



La invitación es a sumarse y participar. Mientras el pueblo se organiza, puede canalizar sus necesidades. Este centro está cerca del agricultor y de las autoridades, y juntos podemos lograr mejoras concretas para el campo.