Mujeres por el Cambio se concentra en Santo Domingo exigiendo cese de la represión durante protestas por el diésel

Mujeres protestan en Santo Domingo por represión y aumento del diésel. El martes 30 de septiembre de 2025, integrantes del colectivo Mujeres por el Cambio se concentraron frente a la gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ellas protagonizaron una protesta pacífica contra la represión del gobierno hacia manifestantes que rechazan la elevación del precio del diésel y exigen dignidad, trabajo y seguridad para la población.

Voces de lideresas

Gloria Toapanta, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que las mujeres luchadoras sociales no son terroristas, sino ciudadanas que buscan justicia y respeto a sus derechos.

Toapanta señaló que la presencia de la policía y militares no protege a los ciudadanos sino que se centra en intimidar a quienes protestan pacíficamente.

“Queremos dignidad, trabajo y seguridad. No queremos violencia, ni represalias. Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades reales de los ciudadanos”, enfatizó.

Teresa Bolaños, otra lideresa del movimiento, denunció el empobrecimiento del pueblo frente a un gobierno neoliberal, así como la persecución y criminalización de los manifestantes.

>Bolaños destacó que los 12 detenidos de Otavalo, trasladados a Esmeraldas y Portoviejo, deben ser liberados de inmediato y que el ejército se enfoque en la delincuencia organizada en lugar de intimidar a mujeres y familias.

>“La lucha no es solo por el diésel, es contra un sistema que hace que los pobres sean más pobres y concentre la riqueza en grupos económicos poderosos”, agregó Bolaños.

Reclamos y demandas

Las manifestantes exigieron medidas concretas del Estado para proteger los derechos laborales y sociales de las familias ecuatorianas.

Además reclamaron que la policía y las fuerzas armadas prioricen la seguridad ciudadana frente a delincuentes y extorsionadores. Y no repriman a quienes ejercen su derecho a la protesta.

Asimismo, solicitaron que el Gobierno central dialogue con las organizaciones sociales para atender las demandas sobre empleo, salud y educación.

Contexto de la movilización de lideresas sociales en Ecuador contra violencia estatal y subida del diésel

La concentración en Santo Domingo se enmarca dentro del paro nacional contra la elevación del diésel. Esto ha generado movilizaciones en varias provincias del país.

>El movimiento liderado por mujeres busca visibilizar la desigualdad económica, el impacto de políticas neoliberales y la criminalización de la lucha social, temas que han sido reiteradamente denunciados por organizaciones sociales.

Las protestas pacíficas buscan presión política para que se implementen políticas públicas que garanticen dignidad, trabajo y seguridad, especialmente para mujeres, familias y trabajadores.