Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mujeres por el Cambio se concentra en Santo Domingo exigiendo cese de la represión durante protestas por el diésel

El 30 de septiembre, lideresas sociales se concentraron en Santo Domingo denunciando represión estatal y exigiendo derechos laborales y sociales, así como la liberación de detenidos en Otavalo.
3 minutos de lectura
Mujeres por el Cambio se concentra en Santo Domingo exigiendo cese de la represión durante protestas por el diésel
Las mujeres acudieron a la Gobernación.
Mujeres por el Cambio se concentra en Santo Domingo exigiendo cese de la represión durante protestas por el diésel
Las mujeres acudieron a la Gobernación.

Mujeres protestan en Santo Domingo por represión y aumento del diésel. El martes 30 de septiembre de 2025, integrantes del colectivo Mujeres por el Cambio se concentraron frente a la gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ellas protagonizaron una protesta pacífica contra la represión del gobierno hacia manifestantes que rechazan la elevación del precio del diésel y exigen dignidad, trabajo y seguridad para la población.

Voces de lideresas

Gloria Toapanta, de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que las mujeres luchadoras sociales no son terroristas, sino ciudadanas que buscan justicia y respeto a sus derechos.
Toapanta señaló que la presencia de la policía y militares no protege a los ciudadanos sino que se centra en intimidar a quienes protestan pacíficamente.
“Queremos dignidad, trabajo y seguridad. No queremos violencia, ni represalias. Exigimos que el Gobierno atienda las necesidades reales de los ciudadanos”, enfatizó.

Teresa Bolaños, otra lideresa del movimiento, denunció el empobrecimiento del pueblo frente a un gobierno neoliberal, así como la persecución y criminalización de los manifestantes.
>Bolaños destacó que los 12 detenidos de Otavalo, trasladados a Esmeraldas y Portoviejo, deben ser liberados de inmediato y que el ejército se enfoque en la delincuencia organizada en lugar de intimidar a mujeres y familias.
>“La lucha no es solo por el diésel, es contra un sistema que hace que los pobres sean más pobres y concentre la riqueza en grupos económicos poderosos”, agregó Bolaños.

Reclamos y demandas

Las manifestantes exigieron medidas concretas del Estado para proteger los derechos laborales y sociales de las familias ecuatorianas.
Además reclamaron que la policía y las fuerzas armadas prioricen la seguridad ciudadana frente a delincuentes y extorsionadores. Y no repriman a quienes ejercen su derecho a la protesta.
Asimismo, solicitaron que el Gobierno central dialogue con las organizaciones sociales para atender las demandas sobre empleo, salud y educación.

Contexto de la movilización de lideresas sociales en Ecuador contra violencia estatal y subida del diésel

La concentración en Santo Domingo se enmarca dentro del paro nacional contra la elevación del diésel. Esto ha generado movilizaciones en varias provincias del país.
>El movimiento liderado por mujeres busca visibilizar la desigualdad económica, el impacto de políticas neoliberales y la criminalización de la lucha social, temas que han sido reiteradamente denunciados por organizaciones sociales.
Las protestas pacíficas buscan presión política para que se implementen políticas públicas que garanticen dignidad, trabajo y seguridad, especialmente para mujeres, familias y trabajadores.

