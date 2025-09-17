Irregularidades en contratos de Bomberos de Santo Domingo llegan a Contraloría tras denuncias del Concejo

La concejal Liliana Silva denunció ante la Contraloría presuntas irregularidades en contratos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, que superan los 60 mil dólares.

La concejal Liliana Silva, presentó el 16 de septiembre de 2025 denuncias sobre tres presuntas irregularidades contractuales en el Cuerpo de Bomberos, con montos que superan los 60 mil dólares, solicitando la intervención de la Contraloría General del Estado para que investigue y determine responsabilidades.

Denuncias con pruebas documentales

La concejal Silva explicó que su trabajo de fiscalización se inició tras recibir denuncias ciudadanas sobre procesos administrativos del Cuerpo de Bomberos.

Con apoyo de un equipo jurídico, revisaron la información en el Sistema Oficial de Contratación Pública (SERCOP) y recopilaron documentación que ya fue entregada al ente de control.

“Como concejales tenemos el mandato de fiscalizar. Logramos evidenciar tres presunciones de corrupción en Bomberos y entregamos las pruebas a la Contraloría”, afirmó Silva.

Primer caso: puertas instaladas antes de firmar el contrato

El primer contrato cuestionado corresponde a la colocación de puertas en los hangares de las estaciones Santa Martha y Abraham Calazacón, por un valor de 10 mil dólares.

La edil detalló que las puertas estaban instaladas desde hacía más de veinte días, pero el contrato fue firmado recién el 4 de septiembre.

“Es irregular firmar un contrato después de ejecutar la obra. Esto vulnera principios básicos de la contratación pública”, sostuvo Silva.

Segundo caso: publicidad inexistente

La segunda irregularidad identificada es un contrato por 7 mil dólares para material publicitario y promocional.

Según Silva, no existen registros de que el material haya ingresado a bodegas de Bomberos. Tampoco hay fotografías ni actas de entrega-recepción que demuestren la entrega.

“Consultamos directamente y nadie pudo confirmar la llegada de estos insumos. Hay voces que aseguran que nunca se recibieron”, indicó la concejal.

Tercer caso: eventos ya realizados

El tercer contrato cuestionado asciende a 44 mil dólares y corresponde a la organización de eventos y ceremonias institucionales.

La concejal informó que al menos cuatro de los eventos contratados ya se habían realizado previamente, lo que genera dudas sobre la justificación del gasto.

“Nos sorprende que a final de año se firmen contratos para actividades que ya se ejecutaron. Esto evidencia un posible mal uso de recursos”, declaró Silva.

Comisión especial en el Concejo

Tras las denuncias, el Concejo conformó una comisión especial de cinco ediles, propuesta por la vicealcaldesa, para dar seguimiento a los procesos de contratación en Bomberos.

La comisión deberá elegir un presidente, reunirse en los próximos días y emitir un informe que será discutido en el pleno del Concejo Municipal.

El objetivo es garantizar el cumplimiento de la ordenanza que exige que el jefe del Cuerpo de Bomberos sea un funcionario de carrera con los requisitos establecidos en la ley.

Cuestionamientos a la designación del jefe de Bomberos

Silva también advirtió que el alcalde de Santo Domingo designó a Hugo Parra como jefe del Cuerpo de Bomberos sin que cumpla los requisitos legales.

“Es deber del Concejo exigir que la designación se ajuste a la normativa. No podemos interpretar la ley, debemos aplicarla”, recalcó.

Este tema será parte de las tareas de la comisión especial, que buscará que se nombre a un jefe conforme a lo dispuesto en la ordenanza.

Irregularidades en la venta del aeropuerto

La concejal recordó que el Concejo ya fiscaliza la venta del aeropuerto de Santo Domingo, aprobada en primera instancia por un millón de dólares y posteriormente revocada para venderlo en tres millones de dólares.

Silva cuestionó que aún no se transparenta el uso de esos recursos y denunció falencias en la administración actual del aeropuerto.

“Pedimos información formal al municipio, pero hasta hoy no nos entregan un informe completo sobre el destino de esos fondos”, señaló.

Opinión técnica del caso

El abogado Marcelo Rivera analizó las denuncias y aseguró que los contratos vulneran varios artículos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

“Estos casos muestran incumplimientos de transparencia y publicidad. La Contraloría debe iniciar investigaciones y establecer responsabilidades civiles y penales”, explicó Rivera.

El jurista añadió que si se comprueba peculado, simulación de contratos o malversación de fondos, el caso podría pasar a la Fiscalía General del Estado.

Próximos pasos

La Contraloría General del Estado deberá decidir si abre exámenes especiales a los contratos denunciados.

Mientras tanto, la comisión especial del Concejo iniciará reuniones y recabará información adicional sobre los procesos en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo (5).