Concejo Municipal de Santo Domingo cuestiona ratificación del comandante del Cuerpo de Bomberos

El Concejo Municipal de Santo Domingo denunció presuntas irregularidades en la designación de Hugo Parra como comandante del Cuerpo de Bomberos, cuestionando la validez de sus actos administrativos.

La vicealcaldesa Clara Hinojosa denunció en sesión del Concejo Municipal presuntas irregularidades en la ratificación de Hugo Parra como comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, señalando que el procedimiento incumplió la ordenanza aprobada en abril.

Reclamo por incumplimiento de ordenanza

Hinojosa recordó que el 15 de abril de 2025 el Concejo aprobó una ordenanza que establecía un plazo de 60 días para nombrar al comandante. La normativa dispone que el alcalde debe elegir entre una terna de oficiales operativos con trayectoria dentro de la institución.

Pese a ello, el 7 de septiembre se ratificó en funciones a Hugo Parra, actual comandante, sin cumplir el mecanismo legal previsto, dijo Hinojosa. La vicealcaldesa advirtió que desde esa fecha los actos administrativos firmados por él podrían declararse inválidos.

“Si se contrata personal o se aprueban procesos desde el 9 de septiembre, carecen de validez porque la designación no se hizo conforme a la ordenanza”, enfatizó.

Presuntas irregularidades en designación de Hugo Parra comandante de Bomberos

En su intervención, Hinojosa aseguró que los viajes y pasajes comprados por Parra en los últimos meses se suman a las preocupaciones. Según dijo, “si la designación es ilegal, cada pasaje comprado debe pagarlo él y no el pueblo de Santo Domingo”.

Además, denunció que en cinco años de gestión, Parra habría realizado 19 viajes, lo que generó inquietud en la ciudadanía. “Los ciudadanos deben saber en qué se gastan sus recursos. Si los actos del comandante son inválidos, también lo son esas erogaciones”, recalcó.

Hinojosa pidió respeto al rol fiscalizador del Concejo Municipal. “Nosotros legislamos y aprobamos una ordenanza. No puede ser que se ignore lo que aquí se decide. El alcalde debe cumplir lo que manda la ley”, sostuvo.

La semana anterior se hicieron públicas denuncias sobre supuestos actos irregulares en la casaca roja.

Respaldo de concejales y creación de comisión

El concejal Julio Calero respaldó la intervención y consideró que lo ocurrido es un tema de legalidad. “Lo legislado ya está aprobado y solo faltaba aplicarlo. Ratificar a alguien sin respetar ese proceso es muy grave”, advirtió.

Calero pidió una comisión especial que investigue los actos administrativos ejecutados desde el 9 de septiembre. “Cada centavo del erario municipal debe ser puesto bajo escrutinio. No podemos tolerar decisiones que pasen por encima del Concejo Municipal”, afirmó.

La moción fue acogida y se conformó una comisión ocasional integrada por los concejales Julio Calero, Pedro Alcívar, Liliana Silva, Diana Coloma y Diana Saltos, que tendrá la tarea de analizar la documentación y determinar la validez de las actuaciones de Parra quien ha preferido no pronunciarse al respecto (5).