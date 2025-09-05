COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Santo Domingo
Sociedad

Conductores sancionados en Santo Domingo podrán impugnar multas por vía judicial o administrativa

Conductores sancionados en Santo Domingo deberán presentar oficios de impugnación para recuperar valores de multas por cámaras. La EPMT confirmó que son 2.000 los afectados.
El alcalde Wilson Erazo informó que la devolución de multas de tránsito en Santo Domingo no será automática. Los afectados deberán presentar reclamos por vía administrativa o judicial.

La Empresa Pública Municipal de Tránsito de Santo Domingo (EPMT) confirmó esta semana que los 2.000 conductores sancionados por cámaras de control deberán presentar un oficio de impugnación para solicitar la devolución de valores, luego de que se suspendieran las multas por irregularidades en los procesos de notificación.

Alcalde aclara responsabilidad de la EPMT

El alcalde Wilson Erazo explicó que la EPMT no actuará de oficio en la devolución de los valores cobrados por las sanciones. Cada afectado deberá presentar un reclamo formal.

“Nadie va a hacerle por oficio en la EPMT, el multado injustamente deberá presentar su oficio respectivo y su impugnación”, sostuvo el alcalde en declaraciones públicas.

Erazo señaló que el problema se origina porque la entidad no notificó dentro de los plazos legales. “La EPMT tiene tres días para notificar al infractor. Si lo hace a los 20 o 30 días, comete un error administrativo”, precisó.

Procesos disponibles para reclamar

El procurador síndico de la EPMT, Iván Mena, explicó que los afectados cuentan con dos mecanismos para anular las sanciones: la vía judicial y la vía administrativa.

En el primer caso, se debe presentar la impugnación ante un juez de tránsito bajo lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El juez analiza el caso y puede declarar la nulidad de la infracción si se demuestra que existió vulneración al debido proceso.

Por vía administrativa, el conductor debe presentar un oficio con pruebas de descargo en la EPMT. Una comisión técnica revisa la documentación y resuelve en un plazo de tres días si procede la anulación de la citación o si se mantiene la sanción.

Sanciones bajo revisión

Actualmente existen 40 puntos de monitoreo con cámaras en la ciudad, los cuales permanecen suspendidos desde hace un mes. La medida se adoptó tras detectarse fallas en la notificación de las infracciones.

Según Mena, no todas las sanciones pueden ser eliminadas. En varios casos, los jueces han fallado a favor de la EPMT cuando los conductores no presentan la impugnación en el tiempo establecido.

Los abogados expertos en tránsito consultados coincidieron en que la EPMT debe emitir una resolución clara sobre cada impugnación, para garantizar seguridad jurídica a los conductores y al municipio.

2.000 conductores afectados

La EPMT informó que alrededor de 2.000 conductores fueron sancionados mediante el sistema de cámaras antes de la suspensión. Los montos pagados varían según la infracción registrada.

Los perjudicados reclaman que el proceso es engorroso y que debería existir un mecanismo más ágil para la devolución. Sin embargo, las autoridades insisten en que los pasos legales deben cumplirse.

El alcalde Erazo reiteró que el problema no radica en la tecnología de las cámaras, sino en los errores administrativos en la gestión de notificaciones. Por ello, subrayó que la entidad debe responder ante los ciudadanos.

Contexto nacional sobre el uso de cámaras

El uso de cámaras de videovigilancia para sancionar infracciones de tránsito se ha implementado en varias ciudades de Ecuador. Sin embargo, los procesos han sido cuestionados por errores en la notificación y falta de transparencia.

En Santo Domingo, la suspensión de las multas generó un debate sobre la legalidad de los cobros y la responsabilidad administrativa de la EPMT. Los gremios de transporte y asociaciones de conductores han pedido una revisión integral del sistema.

Mientras tanto, los afectados esperan recuperar su dinero, aunque deben someterse a procesos judiciales o administrativos que pueden tardar semanas.

