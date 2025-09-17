Concejo de Santo Domingo otorga vacaciones a edil vinculado a investigación penal

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó las vacaciones reglamentarias de 22 días al concejal Miguel Morocho, investigado por tentativa de asesinato.

El Concejo Municipal de Santo Domingo resolvió el 16 de septiembre de 2025 conceder vacaciones legales al concejal Miguel Morocho, investigado por tentativa de asesinato, con 6 votos a favor y 5 en contra, tras una moción presentada por el edil Jhonny Espinoza.

Sesión marcada por la polémica

El tema fue discutido como último punto del orden del día en la sesión del Concejo Municipal. La votación terminó ajustada, con mayoría simple para aprobar el permiso desde el 16 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Algunos concejales criticaron la solicitud, que Morocho presentó una semana después de hacerse pública su vinculación a la investigación penal. Señalaron que la decisión podría interpretarse como un privilegio en medio de un proceso judicial. El edil, quien llegó a la curul por la Revolución Ciudadana, ha estado ausente en las últimas dos sesiones ordinarias y tampoco se ha presentado su alterna.

Los defensores de la medida respondieron que la solicitud se ajusta a la normativa y que corresponde al Concejo garantizar los derechos laborales de sus integrantes.

Argumentos legales y constitucionales

El procurador síndico municipal, Pedro Aguilar, explicó que las vacaciones son un derecho amparado por la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).

Recordó que el artículo 22 de la LOSEP garantiza a todo servidor público, incluidos los concejales, 30 días de vacaciones anuales tras cumplir once meses de funciones.

Aguilar recalcó también el principio de inocencia, señalando que mientras no exista una sentencia judicial firme, Morocho sigue siendo inocente y puede ejercer sus derechos. El funcionario insistió en que la justicia debe resolver la investigación sin intervención del Concejo.

Reacciones en el Concejo de Santo Domingo

Seis concejales votaron a favor de la moción, entre ellos Jhonny Espinoza quien elevó a moción.

Cinco ediles rechazaron la decisión, argumentando que el pedido de vacaciones no respondía a un descanso regular, sino a un intento de Morocho por apartarse temporalmente de sus funciones en medio del proceso.

La votación reflejó la división política al interior del Concejo, donde varios miembros pidieron actuar con prudencia para no enviar mensajes contradictorios a la ciudadanía.

Contexto del caso judicial

El concejal Miguel Morocho se encuentra bajo investigación por presunta tentativa de asesinato, causa que salió a la luz pública a inicios de septiembre y que generó atención mediática en Santo Domingo.

La investigación se encuentra en etapa de indagación previa, sin que hasta el momento exista un fallo judicial. El permiso aprobado por el Concejo regirá hasta el 7 de octubre de 2025, fecha en la que Morocho deberá reincorporarse a sus labores, salvo que la justicia disponga medidas adicionales.

Próximos pasos

El Concejo Municipal precisó que el otorgamiento de vacaciones no interfiere en el proceso judicial ni exime de responsabilidad al edil. La resolución se limitó a reconocer un derecho administrativo.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continuarán con la investigación, cuyo desenlace será determinante para el futuro político de Morocho (5).