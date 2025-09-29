COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Santo Domingo
Sociedad

Así luce la nueva exminiterminal donde 124 comerciantes ya reactivan sus negocios

Comerciantes reubicados desde la exescuela Caracas comenzaron a operar en la exminiterminal de Santo Domingo, donde las obras y los servicios básicos aún se ajustan.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Así luce la nueva exminiterminal donde 124 comerciantes ya reactivan sus negocios
Este es el patio de comidas.
Así luce la nueva exminiterminal donde 124 comerciantes ya reactivan sus negocios
Este es el patio de comidas.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

A un mes de la reubicación desde la exescuela Caracas, 124 comerciantes retomaron sus actividades en la exminiterminal de Santo Domingo, con infraestructura aún en construcción.

Desde hace aproximadamente 15 días, 124 comerciantes reubicados desde la exescuela Caracas comenzaron a operar en la exminiterminal ubicada en las calles San Miguel y avenida 3 de Julio. Los trabajos en algunos puestos metálicos continúan, mientras que los primeros en operar han sido los comerciantes de alimentos. Esto para aprovechar el área techada destinada previamente a pasajeros.

Avances en la infraestructura y organización

En la exminiterminal se observan aún puestos metálicos en construcción, aunque un sector ya está habilitado para la actividad comercial. La organización y montaje de las casetas ha requerido inversión y planificación por parte de los comerciantes.

El área destinada al patio de comidas comenzó operaciones hace aproximadamente una semana y media, adaptando el espacio donde antes había bancas para los pasajeros. Ahora, el sitio cuenta con mesas para comensales, facilitando la atención de visitantes.

El nuevo lugar se considera estratégico y céntrico, con alta afluencia de personas, lo que genera expectativas sobre la reactivación del comercio y la atracción de clientes durante los fines de semana, los días de mayor concurrencia.

Servicios básicos y gestión municipal

El suministro de servicios básicos se encuentra en proceso de adecuación. La electricidad depende de gestiones con CNEL, mientras que el agua se provee mediante un tanque del municipio en los días que el suministro directo no está disponible. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la administración municipal para garantizar la operatividad de los comerciantes.

Gabriela Carrera, presidenta de la Asociación de Relojeros y una de las dirigentes que participó en los diálogos con el Municipio de Santo Domingo, indicó que el objetivo de la reubicación es reactivar la zona. Además mantener un comercio ordenado, sin afectar a los vecinos ni generar inconvenientes en el entorno.

Participación y expectativas de los comerciantes

Según Carrera, un 20 % de los comerciantes aún no ha finalizado la instalación de sus casetas, debido a los tiempos de montaje y la inversión que requiere adecuar los espacios a las necesidades de cada negocio.

Los comerciantes que ya operan han señalado un flujo constante de clientes. Especialmente en el patio de comidas, lo que se interpreta como un indicador positivo para el futuro funcionamiento del sitio. La coordinación con la municipalidad ha sido clave para proveer servicios y resolver eventualidades en la infraestructura.

El traslado representa una reubicación ordenada, en la que los comerciantes participan activamente para adecuar sus puestos y garantizar que la exminiterminal funcione.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Municipio de Guayaquil intensifica controles en espectáculos públicos por festividades de octubre

Conaie anuncia campaña por el ‘No’ ante la consulta popular convocada por Daniel Noboa

La Reserva de Biósfera de Galápagos fue ampliada a 20,6 millones de hectáreas, según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente

Ahorro en la tercera edad: estrategias financieras para jubilados y adultos mayores

Una mañana violenta: Tres homicidios ocurrieron en la parroquia Eloy Alfaro de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO