Así luce la nueva exminiterminal donde 124 comerciantes ya reactivan sus negocios

A un mes de la reubicación desde la exescuela Caracas, 124 comerciantes retomaron sus actividades en la exminiterminal de Santo Domingo, con infraestructura aún en construcción.

Desde hace aproximadamente 15 días, 124 comerciantes reubicados desde la exescuela Caracas comenzaron a operar en la exminiterminal ubicada en las calles San Miguel y avenida 3 de Julio. Los trabajos en algunos puestos metálicos continúan, mientras que los primeros en operar han sido los comerciantes de alimentos. Esto para aprovechar el área techada destinada previamente a pasajeros.

Avances en la infraestructura y organización

En la exminiterminal se observan aún puestos metálicos en construcción, aunque un sector ya está habilitado para la actividad comercial. La organización y montaje de las casetas ha requerido inversión y planificación por parte de los comerciantes.

El área destinada al patio de comidas comenzó operaciones hace aproximadamente una semana y media, adaptando el espacio donde antes había bancas para los pasajeros. Ahora, el sitio cuenta con mesas para comensales, facilitando la atención de visitantes.

El nuevo lugar se considera estratégico y céntrico, con alta afluencia de personas, lo que genera expectativas sobre la reactivación del comercio y la atracción de clientes durante los fines de semana, los días de mayor concurrencia.

Servicios básicos y gestión municipal

El suministro de servicios básicos se encuentra en proceso de adecuación. La electricidad depende de gestiones con CNEL, mientras que el agua se provee mediante un tanque del municipio en los días que el suministro directo no está disponible. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la administración municipal para garantizar la operatividad de los comerciantes.

Gabriela Carrera, presidenta de la Asociación de Relojeros y una de las dirigentes que participó en los diálogos con el Municipio de Santo Domingo, indicó que el objetivo de la reubicación es reactivar la zona. Además mantener un comercio ordenado, sin afectar a los vecinos ni generar inconvenientes en el entorno.

Participación y expectativas de los comerciantes

Según Carrera, un 20 % de los comerciantes aún no ha finalizado la instalación de sus casetas, debido a los tiempos de montaje y la inversión que requiere adecuar los espacios a las necesidades de cada negocio.

Los comerciantes que ya operan han señalado un flujo constante de clientes. Especialmente en el patio de comidas, lo que se interpreta como un indicador positivo para el futuro funcionamiento del sitio. La coordinación con la municipalidad ha sido clave para proveer servicios y resolver eventualidades en la infraestructura.

El traslado representa una reubicación ordenada, en la que los comerciantes participan activamente para adecuar sus puestos y garantizar que la exminiterminal funcione.