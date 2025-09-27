Patrimonio y memoria: actividad cultural en el Cementerio de San Diego

Un recorrido cultural por el Cementerio de San Diego conecta arte, memoria y espiritualidad en una experiencia organizada por el Museo de la Ciudad en Quito.

El próximo domingo 28 de septiembre a las 11h30, el Museo de la Ciudad (MDC) de Quito invita a un recorrido cultural por el Cementerio de San Diego, como parte de la exposición temporal “Umbrales: las vidas que no vemos”, que busca resignificar los oficios funerarios y el legado artístico de la familia Durini.

Un recorrido entre arte y memoria

La experiencia inicia en las instalaciones del MDC, donde los asistentes conocerán la exposición “Umbrales: las vidas que no vemos”, un espacio que combina arte, memoria y cultura funeraria. La muestra reúne elementos como el arte textil, los oficios funerarios y el legado arquitectónico Durini.

Posteriormente, la propuesta continúa con un recorrido extramuros hacia el Cementerio de San Diego, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Quito. Allí, los participantes podrán vivir una conexión tangible entre lo expuesto en el museo y la memoria viva que habita en el camposanto.

El objetivo es brindar una experiencia cultural que permita reflexionar sobre la muerte desde la espiritualidad, la memoria colectiva y la expresión artística.

Oficios funerarios y patrimonio vivo

El recorrido rinde homenaje a los marmolistas, floristas y administradores que trabajan en los cementerios y mantienen vivas las tradiciones funerarias. Estos oficios, muchas veces invisibilizados, son parte esencial de los rituales de despedida y memoria.

Durante la caminata, los asistentes dialogarán sobre estas prácticas, entendiendo su valor histórico y social. El trayecto culminará frente a los mausoleos diseñados por la familia Durini, donde el arte y la espiritualidad se funden en un lenguaje arquitectónico cargado de simbolismo.

El Cementerio de San Diego refleja la convivencia entre la cultura funeraria popular y la elegancia de los mausoleos. Todo para mostrar cómo la memoria y el arte se entrelazan en la ciudad.

Patrimonio, cultura y espiritualidad

Este espacio patrimonial combina tradiciones sencillas con estructuras arquitectónicas de gran valor artístico. Los visitantes podrán apreciar cómo la memoria se mantiene viva a través de las expresiones culturales y espirituales.

El recorrido busca sensibilizar sobre la importancia del patrimonio funerario como un reflejo de la diversidad cultural de Quito. Además, invita a resignificar la relación con la muerte, integrando el arte y la memoria en la vida cotidiana.

La actividad está incluida con la entrada al museo: USD 4 adultos, USD 2 estudiantes y niños, gratis para menores de 3 años y grupos prioritarios.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades culturales recomiendan llegar con anticipación, al menos 20 minutos antes, al Museo de la Ciudad, ubicado en García Moreno y Rocafuerte (junto al Arco de la Reina).

Se sugiere vestir ropa cómoda, portar gorra y aplicar protector solar para disfrutar plenamente de la actividad. La experiencia está diseñada para toda la familia y busca fomentar la valoración del patrimonio histórico de Quito.

Para más información, los interesados pueden visitar la página oficial de la Fundación Museos de la Ciudad o las redes sociales del Museo.