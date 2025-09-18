COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Quito
Sociedad

Más de 50 animales buscan un hogar en el UBA Fest este 21 de septiembre en Quito

Quito vivirá una nueva jornada de adopciones y entretenimiento en el UBA Fest, que reúne a la ciudadanía en torno a la protección y el cuidado animal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Más de 50 animales buscan un hogar en el UBA Fest este 21 de septiembre en Quito
Uno de los animales en adopción.
Más de 50 animales buscan un hogar en el UBA Fest este 21 de septiembre en Quito
Uno de los animales en adopción.

dparedes

Redacción ED.

dparedes

Redacción ED.

Santo Domingo (1989). Licenciada en Comunicación Social mención en Periodismo, radio, prensa y t... Ver más

[email protected]

El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, en el Parque Bicentenario de Quito, se llevará a cabo la segunda edición del UBA Fest, un festival organizado por la Unidad de Bienestar Animal (UBA). El evento reunirá a más de 50 perros y gatos en busca de adopción, emprendimientos locales y actividades familiares, con el objetivo de promover la adopción responsable y fortalecer el respeto hacia los animales.

Adopción responsable como eje del festival

Tras la primera edición del UBA Fest, que logró 36 adopciones en una sola jornada, la expectativa para este año es mayor. Los animales que participarán en la feria provienen de los rescates recientes de la UBA y de organizaciones aliadas. Todos estarán vacunados, esterilizados y con atención veterinaria al día.

La iniciativa busca que familias quiteñas se animen a dar un hogar definitivo a perros y gatos, desde cachorros hasta adultos. Cada caso ha sido previamente evaluado para garantizar la buena salud de los animales.

Previo al festival, los peludos de la UBA fueron parte de una sesión fotográfica que se difunde en redes sociales y medios de comunicación, con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción.

Emprendimientos y diversión para la familia

Además de la feria de adopciones, el UBA Fest incluirá un espacio para emprendedores locales que ofrecen productos y servicios para mascotas. Los visitantes podrán encontrar accesorios, ropa, snacks, juguetes y placas de identificación, entre otras novedades.

El festival también está diseñado como una experiencia para toda la familia. Se habilitará una zona infantil con pintura, cuentacuentos, títeres y dinámicas educativas sobre respeto y cuidado de los animales.

Habrá además presentaciones de música en vivo que acompañarán la jornada, convirtiéndola en una actividad cultural y recreativa para grandes y pequeños.

Instituciones y solidaridad

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes de Control y la Secretaría de Salud participarán en la feria con exhibiciones y actividades vinculadas a la seguridad y el bienestar animal.

Quito mantiene tarifas estables con transporte eléctrico pese a cambios en subsidios

El evento también recibirá donaciones solidarias de alimentos y suministros que serán destinados a refugios y a animales en situación de vulnerabilidad. Con esto, la UBA busca ampliar el alcance de la jornada, más allá de las adopciones directas.

La invitación se extiende a toda la ciudadanía para sumarse a un domingo distinto, donde la solidaridad, la diversión y el compromiso con la vida animal serán los protagonistas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sector pesquero de Manta rechaza la eliminación del subsidio al diésel

Haaland y Doku lideran la victoria de Manchester City ante Napoli

¡Persecución en Jipijapa! Tanquero choca contra patrulla en fuga por diésel

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: Así lo podrás ver desde Ecuador

Caso Sinohydro: Fiscalía solicita que Lenín Moreno, su esposa y su hija se presenten periódicamente en Quito, no en consulados

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO