Epmaps intensifica controles contra conexiones clandestinas de agua potable en Quito

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento refuerza operativos y sanciones contra conexiones clandestinas, buscando garantizar un servicio justo y sostenible en Quito.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) identificó 739 conexiones clandestinas entre enero y agosto de este año en la capital ecuatoriana. La medida responde a la necesidad de garantizar el acceso equitativo al agua potable, reducir pérdidas económicas y fortalecer el cuidado de este recurso vital.

Impacto de las conexiones ilegales

Las conexiones clandestinas de agua potable son instalaciones no autorizadas que permiten el consumo sin registro ni facturación. Según la Epmaps, entre 2024 y 2025 se detectaron 2.526 conexiones ilegales en Quito. Este tipo de prácticas ocasiona pérdidas económicas, baja presión en zonas altas y riesgos para la infraestructura de distribución.

La entidad subraya que estas acciones afectan a usuarios que cumplen con el pago mensual. Además, se considera una infracción que perjudica la gestión del Agua No Contabilizada (ANC).

En 2024 se identificaron 1.787 casos, mientras que en lo que va de 2025 la cifra bajó a 739. La reducción se atribuye a la campaña “Conexiones Clandestinas”, que promueve la corresponsabilidad ciudadana en el uso sostenible del recurso.

Acciones de control y sanciones

La Epmaps recordó que es la única institución autorizada para realizar conexiones y derivaciones del sistema de agua potable en Quito. Cualquier modificación sin permiso constituye una falta sancionada con multas y cobros por daños a la red.

Los operativos de control se desarrollan en distintos barrios de la ciudad. Funcionarios verifican las conexiones y corrigen irregularidades para garantizar la continuidad del servicio. Según la normativa vigente, las sanciones económicas buscan disuadir a quienes recurren a prácticas ilegales.

La empresa pública indicó que estas intervenciones también permiten reducir los riesgos de inundaciones y daños en colectores, pues las instalaciones no autorizadas pueden debilitar la red.

Denuncia ciudadana y corresponsabilidad

La institución hace un llamado a los usuarios para denunciar conexiones clandestinas. El trámite se puede realizar de manera gratuita a través de la línea 1800 24 24 24 y por los diferentes canales digitales de la empresa.

La corresponsabilidad ciudadana resulta clave para mantener el servicio estable. Según Epmaps, la denuncia oportuna ayuda a detectar irregularidades y mejorar la eficiencia del sistema de distribución.

Además, la campaña busca sensibilizar a la población sobre la importancia del pago justo del servicio como garantía de sostenibilidad. El objetivo es que la ciudad reduzca progresivamente el número de casos hasta eliminarlos por completo.

Contexto y cifras

Quito enfrenta un crecimiento poblacional que incrementa la presión sobre la red de agua potable. El municipio ejecuta 3.001 obras en colectores y proyectos de drenaje para reducir riesgos de inundaciones y mejorar la infraestructura.

La Epmaps subraya que garantizar el acceso seguro y equitativo depende tanto de la inversión pública como del cumplimiento ciudadano. Cada conexión clandestina representa un riesgo directo para la comunidad, no solo económico sino también sanitario.