Controles interinstitucionales en transporte público decomisaron armas y sustancias en Quito

Durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, se realizaron 17 operativos interinstitucionales en Trolebús y Ecovía, decomisando armas y artículos ilegales.

Entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre, la Empresa de Pasajeros de Quito, con apoyo de instituciones locales, ejecutó 17 operativos en estaciones y paradas de Trolebús y Ecovía. El objetivo fue controlar armas y espacios públicos para garantizar seguridad de los usuarios.

Operativos y decomisos

En total, nueve operativos se centraron en el control de armas y ocho en el control del espacio público. Además, se decomisaron seis armas blancas, cuatro fundas con sustancias sujetas a fiscalización, una botella de licor y seis artículos de contrabando.

Por otro lado, entre los objetos incautados se incluyeron pipas, manoplas y cigarrillos, retirados del transporte público para proteger a los usuarios. En consecuencia, se busca mantener la seguridad y el orden dentro de las estaciones.

Asimismo, los operativos de armas se ejecutaron en Quitumbe, El Recreo, El Labrador, Río Coca, Playón de la Marín, Chillogallo y El Ejido. Por su parte, los controles de espacio público se realizaron en estaciones como El Capulí y El Recreo, y en los trayectos entre Playón de la Marín y Río Coca, Santo Domingo hasta El Labrador y de El Recreo a Condorñán.

Balance anual de operativos

Hasta la fecha, se han desarrollado 679 operativos de control: 33 en enero, 32 en febrero y marzo, 27 en abril, 85 en mayo, 105 en junio, 129 en julio, 117 en agosto y 119 en septiembre. Por lo tanto, se evidencia un compromiso sostenido con la seguridad del transporte público.

De esta manera, el seguimiento constante permite prevenir delitos, proteger a los usuarios y fortalecer la confianza en el sistema de transporte. Además, se fomenta la cultura de respeto y convivencia en la ciudad.

Por consiguiente, estas acciones integrales buscan disminuir riesgos y garantizar un ambiente seguro en Trolebús y Ecovía, beneficiando a miles de ciudadanos diariamente.

Apoyo interinstitucional

La Alcaldía de Quito, mediante la Empresa de Pasajeros, coordinó los operativos con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Agentes de Control, Agencia Metropolitana de Control y Secretaría de Seguridad. Así, se asegura cobertura en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, la coordinación interinstitucional incluye planificación de rutas, horarios y logística de seguridad para cada operativo. Por lo tanto, se logra una gestión eficiente y resultados efectivos.

Además, el objetivo principal es proteger a los usuarios y garantizar servicios seguros, mientras se fomenta la cultura de paz y convivencia ciudadana, bajo la estrategia ‘Quito en control’.

Importancia para la ciudadanía

Los operativos no solo retiran armas o sustancias ilegales; también fortalecen la percepción de seguridad en el transporte público. Por consiguiente, los usuarios pueden trasladarse con mayor tranquilidad.

Además, la presencia constante de las autoridades permite prevenir incidentes y reducir riesgos en la movilidad urbana.