¡Atención conductores! Quito activa operativos sorpresa de alcohol este fin de semana

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará operativos aleatorios de control de alcohol en Quito, del 12 al 14 de septiembre de 2025, con el fin de prevenir siniestros de tránsito y garantizar la seguridad vial, aplicando alcohotectores en las principales avenidas de la ciudad.

Operativos viales en puntos estratégicos

Los controles se desarrollarán en avenidas Amazonas, Mariscal Sucre, Teniente Ortiz, Velasco Ibarra, Simón Bolívar, Cardenal de la Torre y El Inca, entre otras zonas de alto tráfico.

La estrategia busca disuadir a los conductores de manejar bajo los efectos del alcohol y forma parte de un plan continuo de seguridad vial que la AMT implementa durante fines de semana y feriados.

Los dispositivos utilizados, conocidos como alcohotectores, determinan la concentración de alcohol en sangre mediante el análisis del aire espirado, con resultados inmediatos.

Procedimiento durante el control

En cada operativo, el Agente Civil de Tránsito (ACT) debe identificarse e informar al conductor la normativa legal que respalda la prueba de alcohotest.

El agente presenta la boquilla nueva y de único uso, garantiza transparencia en el proceso y explica al ciudadano cómo soplar de forma sostenida para obtener un resultado válido.

Una vez registrada la medición, el conductor recibe la notificación inmediata del resultado. En caso de negativa a la prueba, se presume el máximo nivel de intoxicación, lo que implica detención preventiva.

Consecuencias legales de un resultado positivo

De acuerdo con el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las sanciones dependen del nivel de alcohol registrado en la sangre del conductor.

Entre 0.3 y 0.8 gramos : multa de 1 Salario Básico Unificado (SBU) , cinco días de prisión y reducción de cinco puntos en la licencia.

Entre 0.8 y 1.2 gramos : multa de 2 SBU , 15 días de prisión y 10 puntos menos en la licencia.

Más de 1.2 gramos : multa de 3 SBU , 30 días de prisión, suspensión de licencia por 60 días y aprehensión del vehículo.

Para conductores de transporte público, el límite permitido es 0.1 gramos. Superarlo implica 90 días de prisión y 30 puntos menos en la licencia.

Impacto en la seguridad vial de Quito

Según datos de la AMT, en lo que va del año se han registrado 335 siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol. Estos dejaron 235 personas lesionadas y 17 fallecidos.

Estas cifras motivaron la intensificación de operativos, que buscan reducir la incidencia de accidentes por conducción irresponsable y concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos.

La institución enfatiza que conducir bajo los efectos del alcohol no solo acarrea sanciones, sino que también pone en riesgo la vida del conductor, pasajeros y peatones.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La AMT exhorta a los conductores a utilizar servicios de transporte seguro cuando consuman bebidas alcohólicas. Además, recuerda que la responsabilidad ciudadana es clave para disminuir la siniestralidad.

Los operativos de alcoholemia se mantendrán durante el resto del año en distintos sectores de Quito, priorizando fechas de alta movilidad como feriados y eventos masivos.