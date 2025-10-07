Alcalde de Quito alerta sobre problemas financieros de municipios por falta de transferencias

Deuda del Gobierno central afecta municipios de Ecuador. La deuda del Gobierno central con los municipios afecta obras, pagos a proveedores y servicios locales, advierte el alcalde Pabel Muñoz, generando preocupación en Quito y otras ciudades.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió el 7 de octubre que los 221 municipios del país enfrentan dificultades financieras por falta de transferencias del Gobierno Central. La situación amenaza obras y sueldos.

Dependencia de los municipios

Según Muñoz, el 90 % de los municipios depende casi totalmente de las asignaciones del Gobierno Central.

Cualquier retraso pone en riesgo la estabilidad financiera de los gobiernos locales.

“Si el Gobierno mantiene deudas con los municipios, ¿cómo pagarán el adelanto del décimo tercer sueldo?”, cuestionó el alcalde.

Quito enfrenta una deuda de USD 140 millones, monto clave para mantener proyectos de infraestructura y servicios esenciales dentro del Distrito Metropolitano.

La situación genera presión sobre la gestión municipal y sobre los pagos a proveedores.

Municipios más pequeños son los que mayor riesgo enfrentan ante el retraso de transferencias.

Impacto en pagos y proveedores

El incumplimiento puede dificultar que alcaldías dependientes paguen sueldos o cumplan compromisos con proveedores.

Solo algunos municipios, como Cuenca, Portoviejo, Manta, Quito y Guayaquil, cuentan con ingresos propios.

En Quito, los ingresos provienen principalmente de la recaudación local, que este año disminuyó.

Esto podría reflejar retrasos en pagos o una crisis económica que afecta a los hogares.

Los municipios que dependen de transferencias nacionales enfrentan mayor presión financiera.

El alcalde alertó sobre la necesidad de soluciones inmediatas para garantizar liquidez municipal.

Efectos del décimo tercer sueldo

El decreto que ordena el pago anticipado del décimo tercer sueldo aumenta la presión sobre las finanzas municipales.

“Muchas alcaldías tendrán problemas si no reciben los recursos que les corresponden”, indicó Muñoz.

Esto evidencia la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante decisiones del Gobierno Nacional.

Las transferencias pendientes son clave para mantener obras y servicios activos.

El incumplimiento genera incertidumbre entre proveedores y empleados municipales.

Los municipios dependen de pagos oportunos para cumplir sus obligaciones financieras.

Eliminación del subsidio al diésel

Muñoz advirtió que la eliminación del subsidio al diésel tendrá repercusiones directas en los municipios.

Los transportistas ya han manifestado su intención de solicitar aumento en las tarifas de pasajes.

Cualquier incremento será consecuencia directa de la decisión del Gobierno Nacional.

Esta medida puede afectar los presupuestos municipales y el costo de servicios públicos.

Los gobiernos locales podrían verse obligados a ajustar tarifas por decisiones centrales.

El alcalde enfatizó que las transferencias deben ser oportunas para evitar crisis financiera local.

Riesgos y perspectivas

El alcalde reiteró la necesidad de que el Gobierno Central cumpla con las transferencias pendientes.

La falta de recursos compromete obras municipales y servicios esenciales en todos los municipios.

Aunque Quito cuenta con ingresos propios, la recaudación a la baja evidencia problemas económicos.

La deuda del Gobierno central constituye un desafío urgente que requiere atención inmediata.

Si no se resuelve, municipios pequeños podrían enfrentar retrasos en sueldos y pagos a proveedores.

Muñoz concluyó que la estabilidad de los gobiernos locales depende del cumplimiento de transferencias.