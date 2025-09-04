Registro Civil de Portoviejo realizará jornada extraordinaria de inscripción de nacimientos en septiembre

El Registro Civil de Portoviejo llevará a cabo el sábado 13 de septiembre de 2025 una jornada extraordinaria de inscripción tardía de nacimientos en sus oficinas, en el marco de la campaña regional “Latinoamérica y el Caribe, una región sin invisibles: identidad para todas y todos”, organizada por el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV). La iniciativa, que se extenderá del 1 al 16 de septiembre, busca reducir el subregistro de nacimientos y promover la inscripción universal en Ecuador y otros países de la región.

Campaña regional por el derecho a la identidad

La campaña regional, liderada por CLARCIEV y apoyada por la Alianza Global sobre Apatridia de ACNUR, involucra a los registros civiles de Chile, Perú, Panamá, El Salvador, Brasil, Honduras, México, República Dominicana, Ecuador y Colombia. Su objetivo es garantizar el derecho a la identidad, un paso fundamental para que niñas y niños accedan a servicios esenciales como salud, educación y protección. En Ecuador, el Registro Civil impulsa acciones en varias ciudades, incluyendo brigadas móviles, activación de 26 Agencias de Registro Civil en Establecimientos de Salud Pública (ARCES) y charlas de sensibilización.

Tito Álvarez, coordinador zonal 4 del Registro Civil, destacó que la jornada en Portoviejo atenderá en horario de 08h00 a 14h00 en las oficinas locales. Por el momento, solo se ha confirmado la atención en Portoviejo, pero se espera que en los próximos días se anuncie si otros cantones de la provincia de Manabí se sumarán a la iniciativa.

Importancia de la inscripción oportuna en el Registro Civil

El derecho a la identidad es clave para evitar la exclusión social. “Sin identidad, las niñas y niños quedan invisibles para el Estado, sin acceso a salud, educación ni protección”, señaló Alvarez. En Ecuador, entre enero y agosto de 2025, se registraron 148.511 inscripciones de nacimientos, según datos oficiales del Registro Civil. La campaña busca reducir el subregistro, especialmente en comunidades vulnerables, para que más personas accedan a derechos y oportunidades.

Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil del Ecuador, expresó: “Celebramos esta campaña que nos hermana y nos inspira. La identidad no espera, y nuestra niñez nos necesita ahora”. La jornada del 13 de septiembre se desarrollará en 224 puntos de atención a escala nacional, con énfasis en la inscripción tardía de nacimientos.

Acciones nacionales y políticas públicas

El Registro Civil de Ecuador ha implementado diversas estrategias para facilitar el acceso a la identidad. Además de la jornada extraordinaria, se realizan brigadas móviles en hospitales y centros de salud sin puntos de atención del Registro Civil. Estas acciones se alinean con la política del Gobierno del presidente Daniel Noboa, que promueve la lucha contra la desnutrición crónica infantil.

El programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil busca garantizar que niñas y niños en situación de pobreza extrema accedan a salud, educación y al Bono de los Mil Días. Para ello, es fundamental que los padres inscriban a sus hijos dentro de los primeros 45 días tras el nacimiento, ya que esto asegura su reconocimiento legal y acceso a servicios públicos.

Cómo participar en la jornada

La jornada en Portoviejo está dirigida a personas que no han sido registradas al nacer, especialmente menores y adultos en situación de subregistro. Los interesados deben acudir a las oficinas del Registro Civil en el horario establecido, llevando los documentos requeridos, como certificados de nacido vivo o sentencias judiciales en casos de inscripción tardía. Se recomienda llegar con antelación para agilizar el proceso.

