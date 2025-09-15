Portoviejo: La avenida Del Ejército recupera su asfalto: así van los trabajos tras el socavón

La avenida Del Ejército, una de las arterias viales más importantes de Portoviejo, registra un avance significativo en su rehabilitación. Este lunes, obreros municipales concluyeron el asfaltado de 80 metros de los 150 metros del tramo donde meses atrás se registró un socavón, completando cerca del 50% de la obra. Los trabajos son esperados por residentes y comerciantes. Buscan restaurar la normalidad del tránsito en la zona.

La intervención se realizó después de que un colapso en la vía obligara a desviar el tráfico, causando inconvenientes a los conductores y a los negocios locales. La demora en la reparación ha sido motivo de preocupación. Esto ha llevado a los residentes a exigir respuestas y soluciones a las autoridades municipales. La empresa municipal responsable de la obra ha señalado la escasez de materiales a nivel nacional como uno de los factores que han impactado el cronograma.

Impacto de la escasez de asfalto

La lentitud en el progreso de este proyecto no es un caso aislado. A nivel nacional, la escasez de asfalto ha afectado el desarrollo de obras públicas en varias ciudades. Portoviejo no es la excepción. El alcalde Javier Pincay ha confirmado que esta problemática ha impactado directamente el plan de bacheo y asfaltado de 17 kilómetros de vías. Este plan había sido planificado para intervenir en la ciudad y en sus parroquias. Esta situación ha obligado a las autoridades a ajustar los cronogramas y priorizar los trabajos más urgentes.

Reacciones y perspectivas locales

Entre los residentes y comerciantes de la zona, las opiniones son mixtas. Aunque existe una percepción de lentitud en los trabajos, la mayoría ve con optimismo los avances recientes. Josefa Palma, propietaria de un negocio en la avenida Del Ejército, comentó que “lo bueno es que se avanza”. Esto refleja una postura de resignación ante las demoras, pero al mismo tiempo de esperanza por la finalización de la obra.

El avance en el asfaltado es una noticia positiva para la comunidad. Se espera que, una vez finalizado, el tramo de la avenida Del Ejército mejore el flujo vehicular y la seguridad de los ciudadanos, mitigando los problemas de movilidad que han persistido en los últimos meses. Las autoridades municipales aún no han proporcionado una fecha exacta para la culminación total de los trabajos, pero el progreso actual sugiere que la obra podría estar lista en las próximas semanas.