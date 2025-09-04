Municipio de Portoviejo apuntala entendimiento de innovación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador

Portoviejo busca consolidar una agenda de modernización y desarrollo sostenible tras una reunión sostenida este miércoles 3 de septiembre entre el alcalde Javier Pincay y la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, Inka Mattila, acompañada de su equipo técnico.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con innovación y emprendimiento local. Además trataron el fortalecimiento de un modelo de gobierno abierto e impulso de iniciativas GovTech, orientadas a vincular la tecnología con la gestión pública.

De acuerdo con la información oficial, uno de los puntos discutidos abordó la transferencia de conocimientos y buenas prácticas para reforzar la administración municipal y generar mayores oportunidades para la ciudadanía. En este contexto, se planteó la posibilidad de cooperación en proyectos estratégicos que permitan mejorar los servicios y la gestión del cabildo en Portoviejo.

Alcalde de Portoviejo resalta cooperación internacional

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, señaló que la articulación con organismos internacionales es clave para concretar obras y programas en la capital manabita. Recordó que, a través de la gestión desarrollada en Quito, se han viabilizado proyectos como la Plaza Memorial, cuya construcción está prevista para iniciar la próxima semana.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Municipio de Portoviejo y el PNUD. Este documento contemplará asistencia técnica no reembolsable y acompañamiento en iniciativas que buscan preparar a la ciudad frente a los desafíos de la innovación, la transparencia y la sostenibilidad.

El convenio en negociación se enmarca en la estrategia municipal de atraer cooperación internacional y fortalecer capacidades institucionales, en un contexto en el que ciudades intermedias como Portoviejo requieren recursos y apoyo técnico para implementar modelos de gestión pública más eficientes.

La reunión con el PNUD se suma a otras gestiones realizadas por la alcaldía para consolidar alianzas de cooperación que permitan avanzar en proyectos de impacto urbano y social, detalla un comunicado. Según se informó, en los próximos días se definirán los pasos administrativos para la formalización del acuerdo, que abrirá un nuevo espacio de trabajo conjunto entre el municipio y el organismo internacional.