Alcalde Javier Pincay asegura pronta expropiación de predio para poder construir la calle VT0 en Portoviejo

El municipio de Portoviejo gestiona la expropiación de un terreno valorado en $300.000 para construir la calle VT0, parte del proyecto inmobiliario Villanueva, en los predios del exaeropuerto Reales Tamarindos, con el fin de mejorar la conectividad urbana.

El proyecto inmobiliario Villanueva, desarrollado en los terrenos del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, incluye la construcción de la calle Vía Transversal Cero (VT0), que conectará las avenidas Granda Centeno y Ramón Edulfo Cedeño, integrando las avenidas Manabí y Reales Tamarindos.

Además, contempla la Vía Transversal Tres (VT3), que unirá las calles Manuel Palomeque con la prolongación de Eudoro Loor.

El 15 de agosto de 2025, las autoridades municipales colocaron la primera piedra de este proyecto vial, que tendrá una inversión total de $1.569,437.83, a cargo de la empresa Roca Sólida.

Juan José Peña, concejal del cantón y miembro del directorio de Portovivienda, empresa pública que administra el proyecto, informó que la expropiación del terreno necesario para la calle VT0 está casi concluida. “Se resolvió una deuda de los propietarios con el Banco Pichincha y el municipio, facilitando el acuerdo para la expropiación por $300.000”, explicó Peña. El proceso se llevó a cabo mediante diálogo con los dueños, asegurando un precio justo.

Calle VT0: últimos trámites para la expropiación

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, detalló que falta un trámite en el Servicio de Rentas Internas (SRI) relacionado con el registro de la herencia del terreno. “Ya tuvimos reuniones con el Registro de la Propiedad y el gerente de Portovivienda. Sólo queda el trámite del impuesto a la herencia”, señaló. Aunque no precisó una fecha de culminación, Pincay afirmó que el proceso será “lo más pronto posible” y que los propietarios están colaborando.

Asimismo, el burgomaestre explicó que las obras iniciaron tras acuerdos alcanzados en la administración anterior, aunque el 3 de septiembre de 2025 no se observaron obreros en el sitio, pese al anuncio del comienzo de los trabajos el 15 de agosto.

El proyecto está financiado mediante una alianza estratégica con Roca Sólida, que será compensada con la venta de macrolotes del proyecto Villanueva.

Un proyecto para transformar Portoviejo

La construcción de las calles VT0 y VT3 forma parte de un plan para crear siete nuevas arterias viales en los terrenos del exaeropuerto. Según Pincay, para el segundo semestre de 2026, al menos cuatro de estas vías estarán listas, representando más del 50% del proyecto. La inversión total asciende a $1.569,437.83, y se espera que las obras concluyan en diez meses.

El proyecto busca mejorar la conectividad urbana y fomentar el desarrollo en Portoviejo. Pincay destacó que esta iniciativa es “el inicio de muchas otras alianzas” para atraer inversión a la ciudad. La colaboración entre el municipio y Roca Sólida permitirá financiar las obras con la venta de terrenos, reinvirtiendo los recursos en el mismo proyecto.

Próximos pasos y expectativas

Aunque las obras han iniciado, el municipio de Portoviejo trabaja en completar los trámites legales para garantizar la continuidad del proyecto.

Por su parte, el SRI confirmó que el proceso del impuesto a la herencia no es complejo, lo que da optimismo sobre su pronta resolución. Este proyecto vial es un paso clave para modernizar la infraestructura de Portoviejo y consolidar el desarrollo del proyecto inmobiliario Villanueva. (28)