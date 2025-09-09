COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Sociedad

Municipio asegura que no se han detectado nuevas invasiones en la zona urbana

Los terrenos afectados en 2024 abarcaban ciudadelas como la Fabián Palacios, Metropolitana, 10 de Enero, El Llano y Las Orquídeas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
En 2024, hubo tala de árboles en los terrenos invadidos.
En 2024, hubo tala de árboles en los terrenos invadidos.
En 2024, hubo tala de árboles en los terrenos invadidos.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Carlos Sánchez

Redacción ED.

Nació en Jipijapa - Manabí, en 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una trayector... Ver más

[email protected]

Los terrenos que habían sido invadidos en Portoviejo fueron recuperados, y no se ha reportado una nueva tala de árboles. Este problema se presentó desde abril del 2024 y generó una serie de notificaciones legales, principalmente en sectores urbanos que registraron intentos de ocupación.

El coordinador de Seguridad y Control Territorial del municipio, Patricio Puga, informó que desde esa fecha se notificó a siete propietarios de terrenos invadidos. Según explicó, los dueños debían presentar la denuncia ante la Fiscalía para que procedan los desalojos correspondientes.

“Como municipio no intervenimos directamente en estos casos. La única intervención de nosotros es la notificación, en cumplimiento de nuestras competencias”, aseguró Puga. Además, recalcó que durante este año no han recibido ninguna alerta nueva sobre invasiones en terrenos urbanos.

Invasiones se activaron durante el 2024

Los terrenos afectados en 2024 abarcaban ciudadelas como la Fabián Palacios, Metropolitana, 10 de Enero, El Llano y Las Orquídeas, además de la parte posterior de la Unidad Educativa Olmedo. En estos sectores se levantaron informes y se iniciaron procedimientos administrativos para frenar la ocupación irregular.

En la mayoría de estos terrenos, la maleza ha vuelto a crecer y no se han detectado la tala de árboles. El funcionario señaló que el municipio ha actuado de manera transparente y bajo el margen de la ley, cumpliendo las disposiciones del alcalde Javier Pincay.

Sin embargo, para algunos ciudadanos, el problema no ha sido solucionado en su totalidad. Uno habitante de la ciudadela Fabián Palacios, que solicitó la reserva de su nombre, dijo que el año pasado que iniciaron las invasiones, en la zona alta se construyeron pequeñas viviendas que aún se observan desde la parte baja.

El municipio ha reiterado a los dueños que es fundamental presentar sus denuncias, pues solo de esa manera se podrá actuar con las autoridades competentes.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Ecuador y Argentina se enfrentan por la última fecha de Eliminatorias (DESCANSO)

Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

Daniel Noboa presenta siete nuevas preguntas para la consulta popular en Ecuador

¡No pierdas esta oportunidad! Más de 30 becas disponibles en Cuenca para jóvenes y profesionales

Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO