Municipio asegura que no se han detectado nuevas invasiones en la zona urbana

Los terrenos que habían sido invadidos en Portoviejo fueron recuperados, y no se ha reportado una nueva tala de árboles. Este problema se presentó desde abril del 2024 y generó una serie de notificaciones legales, principalmente en sectores urbanos que registraron intentos de ocupación.

El coordinador de Seguridad y Control Territorial del municipio, Patricio Puga, informó que desde esa fecha se notificó a siete propietarios de terrenos invadidos. Según explicó, los dueños debían presentar la denuncia ante la Fiscalía para que procedan los desalojos correspondientes.

“Como municipio no intervenimos directamente en estos casos. La única intervención de nosotros es la notificación, en cumplimiento de nuestras competencias”, aseguró Puga. Además, recalcó que durante este año no han recibido ninguna alerta nueva sobre invasiones en terrenos urbanos.

Invasiones se activaron durante el 2024

Los terrenos afectados en 2024 abarcaban ciudadelas como la Fabián Palacios, Metropolitana, 10 de Enero, El Llano y Las Orquídeas, además de la parte posterior de la Unidad Educativa Olmedo. En estos sectores se levantaron informes y se iniciaron procedimientos administrativos para frenar la ocupación irregular.

En la mayoría de estos terrenos, la maleza ha vuelto a crecer y no se han detectado la tala de árboles. El funcionario señaló que el municipio ha actuado de manera transparente y bajo el margen de la ley, cumpliendo las disposiciones del alcalde Javier Pincay.

Sin embargo, para algunos ciudadanos, el problema no ha sido solucionado en su totalidad. Uno habitante de la ciudadela Fabián Palacios, que solicitó la reserva de su nombre, dijo que el año pasado que iniciaron las invasiones, en la zona alta se construyeron pequeñas viviendas que aún se observan desde la parte baja.

El municipio ha reiterado a los dueños que es fundamental presentar sus denuncias, pues solo de esa manera se podrá actuar con las autoridades competentes.