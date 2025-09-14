La Bahía Comercial costará más de 1,5 millones de dólares. ¿Cuándo será contratado?

Para construir la Bahía Comercial, el Municipio de Portoviejo prevé invertir más de 1,5 millones de dólares. Esta obra servirá para los comerciantes autónomos que se ubican en la calle Alajuela, desde la avenida Urbina hasta la Segunda Transversal.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, anunció que la Bahía Comercial se construirá en el terreno que pertenece al Ministerio de Ambiente, con quien firmarán un comodato. El terreno comprende la manzana de las calles Morales, 10 de Agosto, Rocafuerte y Córdova. “La Bahía Comercial es una realidad para nuestros comerciantes de la calle Alajuela”, señaló Pincay, en su discurso previo a la colocación de la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio.

Comodato sería por 50 años

Alexis Nicola, director de Estudios y Proyectos del municipio, informó que están afinando algunos detalles en la documentación para firmar el comodato. “Son tres documentos que se van a firmar. Nosotros vamos a entregar un lote de terreno que está ubicado en la parte posterior de Portovial”, señaló. Agregó que el municipio también recibirá el parque El Mamey.

Nicola indicó que están planteando que el comodato del terreno donde se construirá la Bahía Comercial sea por 40 o 50 años. Una vez que el terreno pase a manos del municipio, iniciarán con el proceso contractual para su contratación. “Es lo que queremos realizar. Lo que estamos esperando es la firma del comodato que nos permita legalmente subir cualquier proceso contractual en el lote”, mencionó.

Servirá para más de 300 comerciantes

Mientras se tramita el comodato, el municipio afina detalles del proyecto, para empezar la socialización con los comerciantes. En el diseño preliminar que cuenta el municipio, consta la construcción de módulos similares a los que tienen los comerciantes. Además, con todos los servicios básicos y una cubierta para proteger del sol y la lluvia.

En total, serán 349 comerciantes los que se ubicarían en la Bahía Comercial, según el catastro de Portocomercio, agregó el funcionario. “Se está manejando alternitas y se va a ir socializando con los comerciantes para también ir mejorando el proyecto”, precisó.

Nicola anunció que el presupuesto para esta obra está entre $ 1,5 millones y 2 millones de dólares. Sin embargo, aclaró que el monto real se definirá una vez que esté listo el proyecto final. La obra se construirá con recursos propios.

Esperan conocer el proyecto

Los comerciantes de la Alajuela están a la expectativa de conocer el proyecto. Ángel Zambrano, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes y Afines de Portoviejo, dijo que es un sueño que tienen como comerciantes. “Lo que queremos es un lugar más cómodo para realizar nuestro trabajo”, señaló Zambrano.

El dirigente aseguró que aún no conocen el proyecto y esperan que sea convocados para aportar con ideas y sugerencias. Recalcó que en la Alajuela existen 351 módulos, pero el número de comerciantes es menor. “En la calle Alajuela no quedará ningún comerciante”, precisó.