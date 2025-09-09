Daniel Noboa entregó la carretera E15 y colocó la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio en Manabí

El presidente Daniel Noboa cumplió una intensa agenda en Manabí este martes 9 de septiembre, donde entregó la rehabilitación de la carretera E15 y colocó la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio, en Portoviejo. Las actividades contaron con la presencia de autoridades locales y nacionales.

El mandatario destacó la importancia de estas obras en Manabí para dinamizar el turismo, fortalecer el comercio y garantizar mayor seguridad a los ciudadanos. Estuvo acompañado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien subrayó la magnitud de los proyectos.

Rehabilitación de la carretera E15

En Manta, a las 11:00, Daniel Noboa encabezó la entrega de la carretera E15 rehabilitada. El tramo, de 140 kilómetros desde Santa Elena hasta Manta, ahora beneficia a miles de conductores y comunidades.

La vía registraba deterioro desde 2012, con hundimientos y baches. Gracias a una inversión de $22,7 millones, el Gobierno de Noboa logró recuperar esta arteria vial que impacta a dos millones de habitantes.

“Hoy demostramos que el cambio es posible”, afirmó Daniel Noboa, resaltando que la obra potencia el turismo, la pesca y la producción.

Además, cuestionó a quienes bloquean el progreso. “Mientras unos pocos que representan al pasado hablan y bloquean, nosotros construimos y apostamos por el progreso”, añadió el presidente. Por su parte, Luque afirmó: “Nuestros productores, transportistas y turistas tienen ahora una vía moderna”, expresó el mandatario.

Plaza Memorial San Gregorio en Portoviejo

Más tarde, el jefe de Estado se trasladó a Portoviejo para colocar la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio, un homenaje para las víctimas del terremoto de 2016. Este espacio emblemático contará con estacionamiento, locales comerciales y oficinas.

La obra contempla una inversión de $8,5 millones y beneficiará de manera directa a 280.000 habitantes e indirectamente a 1,5 millones de manabitas. Noboa aseguró: “La plaza San Gregorio es memoria de la cultura de este pueblo, de su trabajo, de la adversidad que se supera”, expresó.

El ministro Luque recordó que el proyecto se retrasó por falta de voluntad política. “Había gente que no quería reactivar el Comité de la Reconstrucción”, señaló, destacando la decisión presidencial para acelerar las obras.

El Gobierno de Noboa trabaja con el Municipio de Portoviejo para que la plaza impulse la economía local, refuerce el turismo y convierta a la ciudad en un punto de encuentro cultural y comercial.

Manabí como prioridad del Gobierno

Durante su visita, Daniel Noboa aseguró que su administración mantiene un compromiso firme con Manabí, provincia que enfrentó abandono en gobiernos anteriores. “Teníamos personas que se rehusaban a firmar la aprobación de proyectos que ustedes llevaban esperando años”, denunció.

Desde noviembre de 2023, Noboa ha visitado Manabí más de 20 veces. En cada ocasión entrega obras, escucha necesidades y combate el escepticismo con acciones. “El escepticismo solo se lo combate con acciones, cumpliendo la palabra”, afirmó el presidente de Ecuador.

Educación y nuevas obras en Manabí

Por otro lado, Noboa anunció en Manta la incorporación de 2.781 docentes para fortalecer el sistema educativo. “En esta guerra contra el terrorismo y la delincuencia, el rol de los educadores es fundamental”, indicó.

Además, el Gobierno ejecuta obras adicionales como el sistema de agua potable en Chone, el mercado de Jipijapa y nuevos puentes en Quimís y Lodana. Noboa pidió celeridad para cumplir los plazos. “Esperar seis, siete, ocho años para poder ver de nuevo una plaza no debería pasar”, concluyó el presidente de Ecuador.