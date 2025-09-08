Presidente Daniel Noboa estará en la colocación de la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio

Este martes 9 de septiembre del 2025 se colocará la primera piedra de la Plaza Memorial San Gregorio y se hará en presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, según informó la Gobernación de Manabí.

El proyecto tiene un plazo de 300 días, según información oficial del Municipio de Portoviejo. La Plaza Memorial busca honrar a las víctimas del terremoto de 2016, revitalizando el centro de Portoviejo.

Detalles de la Plaza Memorial San Gregorio

La Plaza Memorial San Gregorio tendrá una área de construcción de más de 7.000 metros cuadrados, con dos pisos y un subterráneo. El subsuelo incluirá un parqueadero para 60 vehículos y una electrolinera para carga de autos eléctricos. En la terraza se instalarán paneles solares, explicó Alexis Nicola, director de Estudios y Proyectos del municipio.

También contará con una pileta y un monumento de un ángel como símbolo de resiliencia. Además, tendrá una placas con los nombres de las víctimas del terremoto de 2016.

Las primeras maquinarias llegaron el 26 de agosto, y el cerramiento perimetral comenzó el 2 de septiembre, atrayendo la atención de los ciudadanos.

La Plaza Memorial San Gregorio reemplazará al antiguo centro comercial municipal, destruido en el terremoto de 2016. La obra estará a cargo del Consorcio R&R Plaza Memorial, integrado por Rodas Gómez Asociados, Francisco Rivadeneira y José Luis Anchundia. El procurador común es Julio Rodas Ulloa.

La inversión que se realizará en la Plaza Memorial San Gregorio bordea los 8,7 millones de dólares, incluida la fiscalización.