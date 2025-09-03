COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Educación

Festival de la Flor de Septiembre 2025: concurso de periódicos murales destaca en Portoviejo

La edición 60 del Festival de la Flor de Septiembre en Portoviejo continúa con concursos culturales, destacando el triunfo de la U.E. Santa Martha en periódicos murales.
Festival de la Flor de Septiembre 2025 concurso de periódicos murales destaca en Portoviejo
La Unidad Educativa Santa Martha se alzó con el primer lugar en el concurso de periódicos murales.
El 3 de septiembre de 2025, la Unidad Educativa Santa Martha ganó el concurso de periódicos murales del Festival de la Flor de Septiembre, celebrado en la Unidad Educativa Olmedo, en Portoviejo, para promover la cultura y las artes entre jóvenes de 50 establecimientos educativos.

La sexagésima edición del evento, organizado por la Unidad Educativa Olmedo, comenzó el 29 de agosto de 2025 con la inauguración de un monumento conmemorativo en el parque Las Vegas. Este evento, uno de los más antiguos de Ecuador, busca fomentar la expresión artística y cultural de los jóvenes manabitas.

José Toala, director del festival, destacó que el concurso de periódicos murales contó con la participación de seis unidades educativas del cantón.

Un escenario para la creatividad juvenil

La Unidad Educativa Santa Martha se alzó con el primer lugar en el concurso de periódicos murales, marcando su quinta participación en el festival. José Loor, docente de la institución, subrayó la importancia de esta actividad para fomentar la investigación y la expresión cultural entre los estudiantes. “Este es un espacio para que los jóvenes se expresen y promuevan la cultura, especialmente en un contexto nacional desafiante”, afirmó Loor.

El festival, iniciado en 1965 por el poeta Horacio Hidrovo Peñaherrera, ha sido un pilar cultural en Portoviejo, reconocido por su impacto a nivel provincial y nacional. Según Toala, el evento no solo celebra el arte, sino que también fortalece la identidad de la comunidad olmedina y manabita.

El Festival de la Flor de Septiembre es parte de una agenda diversa que incluye actividades como oratoria, poesía, danza, teatro y música. La rectora encargada de la institución, Liliana Pico, informó que 50 establecimientos educativos, tanto públicos como privados, participan en esta edición, consolidando al festival como un espacio clave para la juventud de Manabí.

Próximas actividades del Festival de la Flor de Septiembre

La agenda del Festival de la Flor de Septiembre continúa el 5 de septiembre con un concurso intercolegial de oratoria en el Salón de la Ciudad, ubicado en el edificio municipal de Portoviejo.

Este evento reunirá a estudiantes de diversos colegios para demostrar sus habilidades en el discurso público. Toala resaltó que el festival concluirá el 3 de octubre de 2025 en el parque Las Vegas, con presentaciones artísticas, culturales y un festival bailable abierto al público.

Legado cultural de Manabí

El Festival de la Flor de Septiembre, que cumple 60 años en este 2025, es considerado un orgullo para la Unidad Educativa Olmedo. Su trayectoria incluye la participación de figuras destacadas como Eduardo Galeano en décadas pasadas, cuando el evento tuvo proyección internacional. Actualmente, busca recuperar ese alcance, promoviendo el arte y la cultura como herramientas de desarrollo social.

Liliana Pico destacó que la masiva participación de instituciones educativas refleja el compromiso de la juventud con la cultura. “Este festival es un espacio para que el pueblo se desarrolle”, afirmó Pico, quien espera que el evento trascienda nuevamente a nivel nacional e internacional. (28)

