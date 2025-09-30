El Centro Forense de Portoviejo inicia operaciones el 6 de octubre tras inauguración oficial

El nuevo Centro Forense de Portoviejo iniciará oficialmente sus operaciones el próximo 6 de octubre con un acto de inauguración, según confirmó el alcalde Javier Pincay. La medida busca descentralizar los servicios de ciencias forenses en la provincia de Manabí. Hasta ahora, solo contaban con una dependencia en Manta. El proyecto representa una inversión municipal cercana a los $570 mil en edificación y equipamiento. Empezará a funcionar inmediatamente después de la ceremonia.

Preparación de personal y capacitación

El Municipio de Portoviejo ha finalizado los preparativos de la infraestructura y del talento humano requerido en el Centro Forense. El personal médico y de asistencia seleccionado para integrar el equipo profesional está completando sus pasantías.

El Alcalde Pincay detalló que un médico y dos disectores, todos originarios de Portoviejo, se encuentran realizando estas prácticas en el Centro Forense de Manta. El objetivo es que dicho personal esté completamente capacitado. Así, estarán listos para asumir sus funciones el mismo día de la apertura de la nueva dependencia.

La incorporación de este centro se considera un avance significativo para la administración de justicia en la región. Héctor Farfán, del Frente Cívico de Manabí, señaló que la nueva unidad “hace justicia a Portoviejo y a la provincia”. Esto permite que las personas que requieren estos servicios en el Centro Forense sean atendidas de manera más ágil y eficiente.

Obra con retraso por cambios en diseño

La ejecución del proyecto experimentó un retraso de aproximadamente nueve meses respecto al plazo contractual inicial, el cual establecía diciembre del año pasado como fecha de entrega.

El retraso en la finalización de la obra se debió a cambios en el diseño original de la edificación. Estas modificaciones fueron solicitadas y sugeridas directamente por las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Así, se garantizó que la infraestructura cumpliera con todos los estándares técnicos y operativos requeridos por la institución.

Impacto regional y contexto de la obra

La apertura del centro en la capital manabita es relevante en el contexto de la seguridad y la justicia en la provincia. El activista Farfán, si bien reconoció la gestión municipal para ejecutar la obra del Centro Forense, destacó la importancia de este tipo de servicios ante el “gran número de muertes violentas que se registran a diario” en la actualidad.

Adicionalmente, el activista planteó la necesidad futura de considerar la construcción de otro centro que pueda cubrir los requerimientos de la zona centro-norte de Manabí, incluyendo cantones como Chone, Flavio Alfaro y Tosagua, para optimizar aún más el acceso a los servicios forenses. El Municipio de Portoviejo invirtió cerca de $570 mil para garantizar la edificación y el equipamiento completo del nuevo centro.