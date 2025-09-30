La Unidad Educativa Olmedo conmemora 173 años de creación con sesión solemne y reconocimiento de la Asamblea Nacional

La Unidad Educativa Fiscal Olmedo, ubicada en el cantón Portoviejo de la provincia de Manabí, Ecuador, conmemoró este martes 30 de septiembre de 2025 sus 173 años de creación mediante una sesión solemne en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal. El evento fue presidido por el rector Henry Palma y reunió al alcalde Javier Pincay y representantes de la Prefectura de Manab&iacute; y la Gobernaci&oacute;n provincial. También asistieron autoridades educativas y estudiantes del plantel. El propósito era reconocer la trayectoria institucional. Asimismo, celebraron la edición 60 del Festival de la Flor de Septiembre, impulsando la formación cultural y académica local en la Unidad Educativa Olmedo.

Historia del colegio Olmedo

La Unidad Educativa Fiscal Olmedo se fundó el 30 de septiembre de 1852 por decreto de la Asamblea Nacional del Ecuador. Lo hicieron en honor al prócer José Joaquín de Olmedo, como el primer colegio laico de Manabí para fomentar la educación superior en la región. Según registros históricos del Ministerio de Educación, el plantel inició operaciones en 1883 bajo la dirección del general Eloy Alfaro. Él era Jefe Supremo de Manabí y Esmeraldas. La unidad ha formado generaciones de profesionales en un contexto de escasa infraestructura educativa en el siglo XIX. En ese tiempo, la provincia contaba con solo dos escuelas primarias divididas por género. Hoy, la Unidad Educativa Olmedo ofrece educación inicial, básica y bachillerato. Las jornadas son matutina, vespertina y nocturna. Además, cuenta con una matrícula de más de 2.500 estudiantes según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL) de 2024.

El acto conmemorativo, que inició a las 10:00 horas, incluyó izamiento de bandera, interpretaciones musicales de bandas estudiantiles y presentaciones artísticas que evocan la tradición olmedina. “Hoy no solamente celebramos la creación del colegio Olmedo, también conmemoramos la edición número 60 del Festival de la Flor de Septiembre que organiza año a año nuestra institución educativa”, declaró el rector Henry Palma durante la ceremonia. El festival, iniciado en 1965 por el poeta Horacio Hidrovo Peñaherrera, es el más antiguo de Ecuador. Promueve concursos de poesía, cuento, relato, danza y teatro. Involucra a 27 instituciones educativas en su edición de 2024. El acto se extiende por todo septiembre en Portoviejo y cantones aledaños como Montecristi, promoviendo la comunidad de la Unidad Educativa Olmedo.

Reconocimiento de la Asamblea Nacional al legado cultural

En el punto álgido del programa, la asambleísta alterna del asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana por Manabí, Fernando Cedeño, Karen Macías, entregó un acuerdo de reconocimiento de la Asamblea Nacional al colegio Olmedo y su festival. Este documento oficial destaca la contribución del plantel, la Unidad Educativa Olmedo, a la educación y cultura manabita desde 1852. Reconoce su rol como semillero de artistas en música, danza, poesía y teatro, según el texto del acuerdo publicado en el Registro Oficial. “Este reconocimiento nos deja muy contentos y nos compromete a seguir cumpliéndoles a los olmedinos eternos”, respondió Palma al recibirlo. Así, enfatizó el compromiso con la excelencia académica.

La ceremonia también sirvió para anunciar avances en infraestructura educativa. Autoridades del Ministerio de Educación informaron la implementación de un área para comedor estudiantil en el plantel, destinada a beneficiar la nutrición de los 2.500 estudiantes. “Nos han dicho que todo está listo y que en cualquier momento inician los trabajos”, precisó el rector Palma. Esta obra se enmarca en el Plan Nacional de Infraestructura Escolar 2023-2027, que asigna 15 millones de dólares a Manabí para modernizar 50 unidades educativas, mejorando la cobertura en zonas urbanas como Portoviejo, donde la deserción escolar bajó un 5% en 2024 según reportes ministeriales.

Homenajes a docentes y visión de futuro educativo

Adicionalmente, el colegio entregó reconocimientos a docentes activos y jubilados por su aporte a la institución. Entre los galardonados, Sergio Toala, exdocente y exrector del Olmedo, recibió un tributo por su trayectoria en la gestión del Bachillerato Internacional implementado en 2010. “Muy emocionado. Asumí este reconocimiento como docente, como rector, pero también como exestudiante Olmedino. Celebrar 173 años con mi colegio es algo emocionante”, comentó Toala, refiriéndose orgullosamente a la Unidad Educativa Olmedo. Durante su rectorado, el plantel impulsó programas de inclusión educativa. Un ejemplo es el de 2013 con danzas y teatro tradicionales manabitas. Estos programas integraron a estudiantes con necesidades especiales.

Toala resaltó los retos actuales: “El reto de las autoridades ahora es innovar, impulsar una educación más dinámica para que los jóvenes que aquí estudian sean buenos emprendedores, buenos profesionales, buenos empresarios, pero sobre todo buenos ciudadanos, porque eso es lo que formamos en el colegio Olmedo”.

La conmemoración de los 173 años y la edición 60 del Festival de la Flor de Septiembre subrayan el rol del Olmedo en el desarrollo educativo de Manabí, con expectativas de mayor inversión en comedores y programas culturales para el próximo año, confirmando la importancia histórica de la Unidad Educativa Olmedo.