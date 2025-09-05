Comerciantes llegan a Portoviejo por las fiestas patronales de la virgen de La Merced

Los comerciantes empezaron a llegar a Portoviejo por las fiestas patronales de la Virgen de La Merced, que se conmemoran el 24 de septiembre. Desde este viernes 5 de septiembre del 2025, empezaron a armar sus puestos en los terrenos ubicados frente al parque Las Vegas, donde se realizará la feria.

Los puestos fueron marcados este jueves 4 de septiembre y desde este viernes, los comerciantes, provenientes de otras provincias, empezaron a instalar sus puestos. Allí ofrecerán diversos artículos como ropa, zapatos, juguetes y más productos.

Expectativa de los comerciantes son buenas

Uno de los comerciantes, que solicitó la reserva de su nombre, dijo que ha participado en esta feria algunos años y espera tener buenas ventas. Ofrecerá ropa para esta temporada de frío que espera exhibir desde este domingo. “Esperamos que nos vaya bien, como en años anteriores”, indicó el comerciante.

Se conoció que en esta feria participarán alrededor de 100 comerciantes, incluido los de comida. Además, la próxima semana se prevé la llegada de los juegos mecánicos que se ubicarán en la parte posterior del terreno.

Esta feria es una de las más visitadas cada año en Portoviejo, por las fiestas patronales de la virgen de La Merced. Estefanía Vásquez, dijo que espera la llegada de los juegos mecánicos para salir con su familia a visitar los puestos y disfrutar de los juegos. Espera que el lugar cuente con el resguardo de la Policía y de las Fuerzas Armadas, para que se garantice la seguridad.

Cambiaron luminarias en la zona regenerada por las fiestas

En la zona regenerada, el Municipio de Portoviejo renovó las luminarias dañadas, para tener la zona iluminada en las fiestas de La Merced.

Leonardo Estupiñan, jefe de redes del Municipio de Portoviejo, informó que la iluminación se dio en 11 manzanas, donde cambiaron alrededor de 20 lámparas que estaban quemadas. También están cambiando las luminarias quemadas en la avenida Urbina y continúan en la calle 5 de Junio.

Estupiñan recalcó que los monumentos también están siendo recuperados, donde junto a otras direcciones realizan el pintado, la limpieza e iluminación. Ahora, tienen un proyecto “ilumina tu barrio”, para llegar a todos los sectores. “Donde no hay iluminación, estamos llegando. Ese es el objetivo del alcalde: tener a Portoviejo iluminado”, señaló.

Hasta ahora han llegado a siete barrios y en toda la ciudad han cambiado alrededor de 2.850 lámparas. “Queremos llegar también a la zona rural con la iluminación”, señaló.