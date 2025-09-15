Bomberos Portoviejo busca financiar la construcción de estaciones en Picoazá y Riochico

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Portoviejo (BCBP) informó que proyecta construir nuevas estaciones bomberiles en las parroquias Picoazá y Riochico.

A través de un comunicado, la entidad precisó que el Comité de Administración y Planificación “aprobó iniciar los trámites para la gestión con el Banco de Desarrollo del Ecuador y financiar la construcción de dos modernas estaciones”.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo ya tiene los estudios

El Cuerpo de Bomberos indicó que el objetivo es construir nuevas edificaciones, con estándares sísmicos y áreas modernas.

“En coordinación con la Alcaldía de Portoviejo se desarrollaron los estudios y proyecciones para que las compañías de Picoazá y Riochico sean demolidas y construidas con estándares sísmicos actualizados, incorporando modernas áreas de descanso, dormitorios y equipamiento de última generación”, se precisó.

¿Cuál será la inversión?

La sede de Picoazá se reubicará en un terreno frente al complejo deportivo vía Las Canteras, donado por la Alcaldía de Portoviejo. La inversión total contempla 207.354 dólares para Picoazá y 320.756 dólares para Riochico, incluyendo infraestructura y mobiliario, “asegurando instalaciones que cumplan con los más altos estándares de seguridad y funcionalidad”.

“Esta obra refleja el compromiso del BCBP, en estrecha coordinación con la administración municipal, de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar la protección de la ciudadanía”, se informó en el comunicado.

El Cuerpo de Bomberos Portoviejo tiene 137 de historia

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Portoviejo se fundó el 16 de junio de 1888, tras dos devastadores incendios registrados ese año. El gobernador Coronel José Antonio María García Pinoargote impulsó su creación en mayo de 1888, con consenso ciudadano, para combatir emergencias.

Inicialmente, se organizó como Cuerpo Contra Incendios. El 23 de mayo de 1888 se designó a Antonio Segovia como juez principal de incendios, Tiburcio Macías como suplente, Isaac Cevallos como comandante de la bomba “Portoviejo” y Enrique Yépez como tesorero. Los fundadores también incluyeron a Joaquín Palomeque, Evágoras Cevallos, Daniel Sabando y Pedro José Solórzano.

Desde entonces, ha atendido ininterrumpidamente incendios, rescates, salvamentos, emergencias médicas prehospitalarias e incidentes con materiales peligrosos, priorizando la prevención.

En 2023, la Asamblea Nacional le otorgó el título de “Benemérito” en su sesión 905, reconociendo su servicio local, nacional e internacional.