Estás son las 10 empresas de Ecuador que reportan mayores ingresos, de acuerdo a la Superintendencia de Compañías

En Ecuador hay 10 empresas que se destacan sobre otras por su dinámica comercial y sus movimientos financieros que las sitúan como las que generan más dinero en el mercado nacional. Estas entidades se desarrollan en diversos sectores económicos.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador (SCVS) posee un ranking de las 10 empresas de Ecuador que obtuvieron mayores ingresos a lo largo del año 2024. Este ranking ofrece una radiografía del sector productivo y comercial del país, mostrando cuáles son las corporaciones que lideran en el mercado. El informe de la SCVS se basa en la información financiera presentada por las compañías y es considerado una fuente oficial para analizar su desempeño.

El primer lugar lo ocupa, Corporación Favorita C.A., una compañía que lidera el sector de supermercados y ventas al por menor en el país. En la segunda posición está Corporación El Rosado S.A., otro gigante del comercio minorista. Esta corporación posee una extensa red de supermercados, centros comerciales y tiendas departamentales. Ambas empresas mantienen su liderazgo en el mercado ecuatoriano, evidenciando el poder y la influencia del consumo masivo en la economía nacional.

Un panorama diversificado: los sectores que dominan el mercado

La lista de las 10 empresas de Ecuador más rentables no se limita al comercio. El tercer puesto lo ocupa la empresa Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., líder en el sector camaronero. Esta empresa se consolida como una de las más importantes para las exportaciones del país. En cuarto lugar, se ubica Primax Comercial del Ecuador S.A., una compañía del sector de hidrocarburos que opera estaciones de servicio y comercializa combustible. El quinto puesto es para Aurelian Ecuador S.A., una empresa que forma parte del sector minero. Esta compañía ha ganado relevancia en la economía ecuatoriana en los últimos años.

El sexto lugar lo ocupa Ecuacorriente S.A., otra empresa clave en el sector minero, que se encarga de la explotación de yacimientos de cobre. En la séptima posición, se encuentra Procesadora Nacional de Alimentos C.A., una empresa de la industria alimentaria que tiene una participación significativa en el mercado. Le sigue en el octavo puesto Dinadec C.A., una compañía que se especializa en la comercialización y distribución de productos de consumo masivo.

Cierre del top 10 de las empresas que generan más dinero en Ecuador

Finalmente, el noveno lugar es para Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A., mejor conocida como Conecel, la empresa que opera bajo la marca Claro, líder en el sector de las telecomunicaciones en el país. El top 10 lo cierra Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana S.A., una compañía dedicada a la distribución de productos farmacéuticos y de salud.

La publicación de este ranking por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ofrece una visión clara de las principales fuerzas económicas que impulsan a las empresas de Ecuador. Los datos de 2024 reflejan una economía en movimiento, donde el comercio minorista, la industria pesquera, la minería y las telecomunicaciones se consolidan como los sectores más dinámicos y rentables. Esta información es fundamental para los analistas, inversionistas y la ciudadanía en general, ya que permite comprender el desempeño de las grandes corporaciones y su contribución al desarrollo del país.