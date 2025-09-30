Vladimiro Montesinos y jefes guerrilleros serán trasladados a otro centro penitenciario

Las autoridades penitencias de Perú (INPE) informaron este martes que Vladimiro Montesinos –exjefe de Inteligencia del expresidente Alberto Fujimori– y varios líderes del grupo guerrillero Sendero Luminoso serán traslados a otro centro penitenciario debido al cierre de la cárcel ubicada en la Base Naval de Callao.

¿Por qué cerrará la cárcel que alberga a Vladimiro Montesinos?

El INPE informó que a los famosos presos que permanecían en la cárcel de máxima seguridad de estas instalaciones militares se los reubicará en el centro penitenciario Ancón II, conocido también como Piedras Gordas II.

El cambio, como explicó el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, se debe al fin del convenio que existía entre las autoridades penitenciarias y la Marina. El centro cerrará el 12 de enero de 2026, si bien debió haberlo hecho ya en agosto, dijo el funcionario.</p>

Reconocidos reos estuvieron en esa cárcel

Este centro dentro de las instalaciones de la Marina se creó en 1993 y está considerado el más inexpugnable de todo el país. Tiene un régimen de aislamiento total y por cuyos muros se ha paseado lo más granado de la delincuencia peruana.

Entre ellos el máximo líder, ya fallecido, de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y quien le sucedió tras ser capturado, Óscar Ramírez Durand, alias ‘Feliciano’, uno de los que será trasladado ahora a Ancón II, a 39 kilómetros de Lima, la capital.

Durand cumple cadena perpetua por delitos de terrorismo desde su captura en 1999, al igual que Eleuterio Flores, alias ‘Camarada Artemio’. Este fue el último cabecilla en activo del grupo antes de ser detenido en 2012.

También será traslado Víctor Polay Campos, alias ‘Camarada Rolando’, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Capturado en 1992, su condena a 35 años de cárcel por delitos de terrorismo finaliza en 2026.

Vladimiro Montesinos podría solicitar casa por cárcel

Vladimiro Montesinos fue jefe de inteligencia de Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Como asesor presidencial, manipuló instituciones, sobornó políticos, empresarios y medios de comunicación, y controló el poder detrás de escena.

Fue responsable de tráfico de armas, lavado de dinero, narcotráfico y violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. Los “vladivideos”, grabaciones que expusieron sus sobornos, desencadenaron su caída en 2000. Luego de ello, huyó del país, pero lo capturaron en Venezuela en 2001.

Montesinos cumple 25 años de cárcel por violaciones contra los Derechos Humanos en relación a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, además de por otros delitos de corrupción y tráfico de armas. A sus 80 años, se prevé que en 2026 solicite cumplir lo que le reste en arresto domiciliario.