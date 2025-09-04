COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Video: Un delincuente se disparó en los testículos cuando pretendía guardar el arma con la que ingresó para asaltar en un negocio, en Argentina

Un ladrón en Argentina fue capturado después de un robo en una tienda de ropa. El hombre se disparó accidentalmente en los testículos mientras huía del lugar.
Video Un delincuente se disparó en los testículos cuando pretendía guardar el arma con la que ingresó para asaltar en un negocio, en Argentina. (Cortesía)
Un delincuente se disparó mientras se alistaba para salir de un negocio en el que había robado, sin embargo, terminó con un balazo en sus testículos y arruinó su día. La escena quedo grabada por una cámara de seguridad del establecimiento al que ingreso el sujeto, las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

De acuerdo al registro visual del incidente, sujeto intenta guardar su arma en la cintura y se dispara. Las imágenes también revelan que, debido a la gravedad de la herida, la sangre goteaba a la altura de sus sandalias.

El delincuente acudió a un hospital local para recibir atención médica. Al ser interrogado sobre la herida de bala, declaró que había sido un accidente doméstico, una versión que fue desmentida por la policía. Las autoridades lo detuvieron y, al comparar su vestimenta con las grabaciones del robo, confirmaron su identidad.

Video: Una mujer vivía con un tumor de 30 libras, la neoplasia le fue extirpada a la paciente en un hospital del IESS en Guayaquil

Locales comerciales están en la mira de los delincuentes

El incidente se produce en un contexto de creciente inseguridad en Argentina, donde los robos a comercios se han vuelto más frecuentes. Los locales de venta de ropa, en particular, son un blanco común para los delincuentes, ya que los artículos de moda y las prendas de vestir son fáciles de robar y de revender en el mercado informal. Este tipo de crímenes no solo genera pérdidas económicas significativas para los propietarios, sino que también crea un clima de miedo y zozobra entre los comerciantes y la población en general.

El hecho ha sido calificado como robo y no como hurto, ya que el delincuente forzó la entrada del local para ingresar. Una vez que se recupere, el hombre enfrentará una pena de prisión por el delito cometido. La comunidad espera que este tipo de eventos, aunque inusuales, sirvan para concientizar sobre los riesgos del crimen y para que las autoridades refuercen la seguridad en las zonas comerciales

Lo sucedido generó diversas opiniones en redes sociales, sobre todo de personas que califican los sucedido como “karma” inmediato. Hay quienes dicen que la respuesta de la “justicia divina” se dio rápidamente ante el robo cometido por el delincuente.

