Video muestra a una mujer que da a luz en plena calle y deja abandonado al recién nacido

Un bebé prematuro fue encontrado la madrugada de este lunes abandonado en plena vía pública en la alcaldía Gustavo A. Madero, generando una inmediata reacción de vecinos y autoridades. El menor, con aproximadamente 25 semanas de gestación, fue hallado envuelto en una chamarra manchada de sangre y en estado grave. La Policía de la Ciudad de México ya inició una investigación para ubicar a la mujer que aparece en un video de seguridad abandonando al recién nacido.

Hallazgo del recién nacido y atención médica urgente

El bebé fue encontrado en el cruce de Euzkaro y Calzada de Los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, por un residente de la zona que pasaba por el lugar y notó la presencia del recién nacido en condiciones críticas.

Inmediatamente se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, quienes determinaron que el menor era extremadamente prematuro y requería traslado urgente a un hospital. El bebé fue ingresado a un centro médico de la Ciudad de México, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Según los paramédicos, el neonato presentaba signos de hipotermia y complicaciones respiratorias derivadas tanto de su prematuridad como de la exposición a la intemperie. Se estima que nació pocas horas antes de ser abandonado.

Video revela el momento del abandono

El periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez difundió en redes sociales un video captado por cámaras de vigilancia que muestra el momento exacto en que una mujer desciende de un automóvil, se agacha y deja al recién nacido en la calle, envuelto en una prenda de ropa.

El material visual ha generado indignación social y ha sido clave para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicien la búsqueda de la responsable.

Las autoridades han solicitado apoyo ciudadano para la identificación del vehículo involucrado y han reforzado el patrullaje en la zona mientras se avanza con la revisión de más cámaras del C5.

Tercer caso de abandono de bebés en menos de 20 días

Este caso no es un hecho aislado. En menos de tres semanas, se han registrado al menos tres casos similares en distintas alcaldías de la capital.

El pasado 24 de agosto, un bebé de cuatro meses fue abandonado en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias a las cámaras de vigilancia, se identificó y detuvo a la pareja responsable, quienes enfrentan cargos por abandono de persona incapaz de valerse por sí misma.

Un día después, el 25 de agosto, una recién nacida fue encontrada en los baños de la estación UAM Iztapalapa del Metro capitalino. A pesar de ser atendida por servicios médicos, falleció días después a causa de complicaciones.

Reacción institucional y llamado a la denuncia

Ante el incremento de estos casos, las autoridades capitalinas han reiterado su compromiso para actuar con celeridad en la investigación y judicialización de los responsables.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha reforzado las campañas de prevención y los canales de denuncia anónima, recordando que existen opciones legales para la entrega voluntaria de menores en condiciones de riesgo.

La Fiscalía de la Ciudad de México recordó a la ciudadanía que el abandono de personas menores de edad está tipificado como delito grave en el Código Penal local, y puede implicar penas de hasta ocho años de prisión, o más si el menor sufre daño permanente o muere como consecuencia del hecho.