Un adiestrador muere atacado por un tigre durante espectáculo en Oklahoma

Ryan Easley, adiestrador de animales de 39 años, murió el pasado 20 de septiembre de 2025 en la reserva Growler Pines Tiger Preserve, ubicada en Hugo, Oklahoma (Estados Unidos). Fue mordido por un tigre durante una presentación pública. Su esposa y su hija menor estaban entre los asistentes que presenciaron el fatal incidente.

Un ataque en plena exhibición pública

El hecho ocurrió mientras Easley realizaba uno de los espectáculos programados por la reserva. En estos espectáculos, los visitantes pueden observar de cerca a los grandes felinos en interacción con sus cuidadores. Según reportes de medios locales como The New York Post, el adiestrador ingresó a una de las jaulas con el tigre como parte del show.

Durante la exhibición, uno de los animales se lanzó sobre él y le infirió una mordida letal. El ataque fue tan repentino como violento. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del adiestrador.

Testigos del hecho aseguran que el público quedó conmocionado, especialmente al notar que la esposa e hija del cuidador estaban presentes observando el espectáculo.

Reacción de la reserva y comunicado oficial

Tras el incidente, la reserva Growler Pines Tiger Preserve evitó inicialmente dar declaraciones públicas. Posteriormente, emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida de uno de sus empleados más experimentados.

“Con profundo dolor confirmamos la trágica pérdida de Ryan Easley, quien falleció en un accidente con un tigre bajo su cuidado”, expresó el comunicado.

El texto destaca que Easley era un defensor de la vida silvestre, con una trayectoria dedicada al cuidado de grandes felinos. “Growler Pines era su vocación. Su compromiso con la fauna salvaje nunca será olvidado”, añadió el centro.

Condolencias y ayuda a la familia

Tras el fallecimiento, el entorno cercano del cuidador inició una campaña de recaudación de fondos. Esta campaña está destinada a cubrir los gastos fúnebres y brindar apoyo a su esposa Elaine y su hija Lily.

“Su dedicación y amor por su trabajo fueron inigualables. Ryan no solo amaba a los animales, sino aún más a su familia”, indica el mensaje de la campaña.

La iniciativa hace un llamado a la comunidad para ofrecer respaldo emocional y económico a la familia, destacando que Ryan dejó una huella profunda entre quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Crece el debate sobre seguridad en reservas de animales salvajes

Este incidente ha renovado el debate sobre las condiciones de seguridad en las reservas y centros de conservación donde interactúan humanos y animales salvajes. Aunque las autoridades no han emitido aún un informe oficial, se espera que el caso sea revisado por el Departamento de Vida Silvestre de Oklahoma y organismos de control de bienestar animal.

El centro Growler Pines Tiger Preserve alberga varios tigres y otras especies exóticas. Promueve su misión como un “refugio seguro y permanente” para animales rescatados o retirados de otros entornos.

No es la primera vez que un adiestrador sufre un ataque de este tipo. Expertos en vida silvestre recuerdan que, a pesar del entrenamiento, los tigres siguen siendo animales impredecibles. El contacto cercano siempre conlleva riesgos.

Contexto sobre Growler Pines Tiger Preserve

La reserva de Hugo, Oklahoma, ha sido reconocida como un espacio alternativo a los zoológicos tradicionales. Se dedica a la rehabilitación de grandes felinos que no pueden ser reintroducidos en su hábitat natural. No obstante, este tipo de reservas también enfrentan cuestionamientos sobre la legalidad y seguridad de las exhibiciones públicas con animales salvajes.

Según datos del USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.), se requiere una licencia especial para operar este tipo de instalaciones y realizar espectáculos, pero los requisitos varían según el estado y las prácticas internas de cada centro.

Investigación en curso

Las autoridades locales aún no han confirmado si se abrirá una investigación penal o administrativa. Sin embargo, se espera que se realicen inspecciones internas y auditorías para revisar las prácticas de seguridad del centro. De momento, la reserva permanece cerrada al público, sin fecha definida para su reapertura.