Tragedia en Georgia: un niño de dos años murió tras un ataque de rottweilers mientras su niñera dormía

Un niño de dos años, identificado como Kaimir Jones, murió el pasado sábado en la ciudad de Valdosta, Georgia (EE. UU.), tras ser atacado por dos perros rottweiler mientras se encontraba bajo el cuidado de Stacy Wheeler Cobb, una mujer de 48 años que administraba una guardería sin licencia. Las autoridades confirmaron que la cuidadora fue arrestada y enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y crueldad infantil.

La tragedia ocurrió mientras la cuidadora dormía

Según el reporte policial, el ataque se produjo cuando la mujer se quedó dormida, dejando al niño sin supervisión durante más de dos horas. En ese lapso, Kaimir salió al patio trasero de la vivienda, donde se encontraban dos rottweilers dentro de una jaula, y los liberó accidentalmente.

Los perros atacaron al menor de forma inmediata. Cuando los oficiales de la Policía de Valdosta llegaron al lugar, el niño ya había fallecido a causa de las heridas. Las autoridades informaron que, al momento del incidente, solo Kaimir estaba bajo el cuidado de Cobb, aunque el lugar solía recibir hasta diez niños sin la debida autorización estatal.

La vivienda funcionaba como guardería sin licencia, según confirmaron los investigadores, y no cumplía con los requisitos de seguridad exigidos por el estado de Georgia para operar legalmente.

La cuidadora quedó detenida y enfrenta cargos graves

Tras el hecho, Stacy Wheeler Cobb quedó arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Lowndes, donde permanece bajo custodia. Las autoridades le imputaron asesinato en segundo grado y crueldad infantil, cargos que podrían derivar en una condena de prisión perpetua.

La jefa del Departamento de Policía de Valdosta, Leslie Manahan, calificó el hecho como “un evento horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido”. En declaraciones oficiales, agregó: “Por la negligencia de esta persona, una madre perdió trágicamente a su hijo”.

El caso generó conmoción en la comunidad local, donde residentes exigieron mayores controles sobre los centros de cuidado infantil que operan sin licencia. Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.

La madre del niño busca apoyo para el funeral

La madre del menor, Adrianna Jones, lanzó una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados al funeral de su hijo. En la publicación, la mujer escribió: “Soy madre soltera de un solo hijo, mi corazón, mi hijo de dos años”.

La colecta superó los 30.000 dólares en pocos días, reflejando la solidaridad de la comunidad tras la tragedia. “Este tipo de pérdidas dejan marcas profundas, y el apoyo ayuda a sobrellevar la carga emocional y económica”, expresó un vocero de la plataforma.

Fotografías compartidas por la familia muestran a Kaimir sonriendo en su hogar, poco antes del suceso que conmocionó a Valdosta y al estado de Georgia.

Qué pasará con los perros y la investigación

De acuerdo con la Policía, los dos rottweilers involucrados en el ataque, junto con un tercer perro que también se encontraba en la vivienda, fueron retirados del domicilio por el control animal del condado. Las autoridades evalúan si los animales serán puestos en cuarentena o sacrificados, conforme a los protocolos locales en casos de ataques fatales.

El Departamento de Servicios Infantiles de Georgia colabora con la investigación para determinar si la cuidadora operaba de manera reiterada sin licencia o si había recibido denuncias previas. Fuentes oficiales confirmaron que no existe registro de habilitación para ese domicilio.

Mientras tanto, la comunidad de Valdosta continúa en duelo. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres para verificar la licencia y condiciones de seguridad de los centros infantiles antes de dejar a sus hijos al cuidado de terceros.