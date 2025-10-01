Terremoto de magnitud 6,9 en el centro de Filipinas ya deja 69 muertos

Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a 69 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter que sacudió ayer a la región de Bisayas Centrales, en el centro del país.

La Oficina de Defensa Civil (OCD) de Filipinas indicó que la gran mayoría de las víctimas mortales se registran en el norte de esa provincia.

Zonas más afectadas por el terremoto

La entidad añadió que los hospitales se encuentran sobrepasados ante el gran número de heridos que necesitan asistencia médica, especialmente en la isla de Cebú, la más afectada.

En total, 30 personas murieron en la ciudad de Bogo, otras 22 en San Remegio, 10 en Medellín, cinco en Tobogon, y una en Sugod y Tabuelan, respectivamente. “Estamos recibiendo más información, por lo que la cifra podría aumentar“, dijo el portavoz de la OCD Rafaelito Alejandro en declaraciones a la cadena de televisión ABS-CBN.

Por su parte, el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., expresó sus condolencias en un comunicado difundido a través de su cuenta de Facebook, en el que instó a la población a “mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales”. “Juntos, ayudaremos a nuestros conciudadanos y reconstruiremos las comunidades afectadas”, apuntó.

Personas evacuadas y edificaciones colapsadas

Previamente, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres anunció que 147 personas resultaron heridas a consecuencia del seísmo, que también provocó el desplome de alrededor de 22 edificios.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes. Mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido este miércoles como medida de precaución.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) indicó que se trata de un terremoto de intensidad alta –especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú– con un hipocentro situado a poca profundidad y un epicentro localizado en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte.

Terremotos son frecuentes en Filipinas

Filipinas se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que rodea el océano Pacífico. Esta región concentra el 90% de los terremotos mundiales debido a la convergencia de múltiples placas tectónicas.

Filipinas cuenta con más de 20 fallas activas, incluidas la Falla de Manila y la Falla de Davao. Estas fracturas en la corteza terrestre generan sismos cuando se liberan tensiones acumuladas. Además, la actividad volcánica, con 24 volcanes activos como el Mayon y el Taal, está vinculada a los movimientos tectónicos, amplificando el riesgo sísmico. En 2023, PHIVOLCS reportó más de 5,000 sismos en el país, la mayoría de baja magnitud.

El gobierno filipino, a través de PHIVOLCS, monitorea la actividad sísmica con estaciones en todo el país. Se promueven simulacros, edificaciones sismorresistentes y alertas tempranas. Sin embargo, la densidad poblacional y la infraestructura antigua en ciudades como Manila elevan los riesgos.