Secuestran a 40 musulmanes durante el ataque a una mezquita en Nigeria

Un grupo de hombres armados secuestró a alrededor de 40 fieles musulmanes durante las oraciones de esta madrugada en la mezquita de una localidad en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. Esto, a pesar de las iniciativas de paz que se desarrollan en la región.

Así fue el ataque a la mezquita

El ataque se registró sobre las 05h30 (hora local), cuando los asaltantes rodearon la mezquita y se llevaron a los fieles a punta de pistola hasta una zona boscosa, según fuentes locales recogidas por el diario ‘Vanguard’.

Este incidente tiene lugar después de que este fin de semana las comunidades afectadas en Katsina iniciaran conversaciones de paz con representantes de bandidos. Estos últimos, informa ‘Premium Times’, accedieron a detener los ataques a las aldeas, permitir el paso seguro de agricultores y liberar a las personas secuestradas.

No es el primer ataque contra un grupo religioso

Cabe mencionar que a mediados de agosto trece personas murieron en un ataque armado contra fieles que se encontraban en una mezquita en el mismo estado, aunque entonces fue en la aldea de Unguwan Mantau, en el área de gobierno local de Malumfashi.

Los “bandidos” son grupos caracterizados por su violencia y su movilidad. Su actividad se basa principalmente en el secuestro, pero habitualmente también suelen perpetrar masacres para aterrorizar a la población.

El Gobierno nigeriano designó a estas organizaciones como “grupos terroristas” para facilitar la intervención del Ejército, en especial en las zonas más remotas del país.

La mitad de la población es musulmana

Nigeria, el país más poblado de África con más de 200 millones de habitantes, alberga la mayor comunidad musulmana del continente.

En 2024, se estima que alrededor de 105 millones de nigerianos son musulmanes, representando aproximadamente el 50% de la población total. Esta cifra posiciona a Nigeria como el quinto país con mayor número de musulmanes en el mundo, tras Indonesia, Pakistán, India y Bangladés.

El islam predomina en el norte del país, entre grupos étnicos como los hausa y fulani, mientras que en el suroeste, entre los yoruba, coexiste con el cristianismo y creencias tradicionales.

Hoy, los musulmanes nigerianos practican un islam suní mayoritario, con influencias sufíes en hermandades como la Qadiriyya y Tijaniyya. Alrededor de un tercio de las mujeres musulmanas usa el hijab, y expresiones como “Assalam Alaykum” son comunes en saludos cotidianos.

Sin embargo, el contexto incluye desafíos. El grupo extremista Boko Haram, activo desde 2009 en el noreste, ha causado más de 23.000 muertes hasta 2021, atacando escuelas y comunidades en nombre de un islam radical que rechaza la educación occidental. Esto ha exacerbado tensiones con cristianos en el Cinturón Medio.