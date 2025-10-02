COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Global

Samsung y OpenAI se unen para impulsar la infraestructura global de inteligencia artificial

El acuerdo se enmarca en la iniciativa Stargate de OpenAI, destinada a fortalecer el ecosistema de IA mediante centros de datos de nueva generación y componentes de alto rendimiento.
•‎

Samsung y OpenAI se unen para impulsar la infraestructura global de inteligencia artificial.
Firma de la alianza estratégica entre Samsung y OpenAI en la infraestructura global de IA. Foto: Europa Press.
Elías Sánchez

Redacción ED.

Samsung y OpenAI confirmaron una alianza estratégica con el objetivo de acelerar los avances en la infraestructura global de centros de datos de inteligencia artificial y desarrollar tecnologías futuras. Ambas compañías integrarán capacidades únicas en innovación, semiconductores y soluciones empresariales, con el respaldo de filiales clave como Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T y Samsung Heavy Industries.

El acuerdo se enmarca en la iniciativa Stargate de OpenAI, destinada a fortalecer el ecosistema de IA mediante centros de datos de nueva generación y componentes de alto rendimiento. Esta colaboración busca optimizar el entrenamiento y la inferencia de modelos, además de impulsar proyectos globales en diversas industrias relacionadas.

Samsung Electronics y la potencia de los semiconductores

Samsung Electronics suministrará soluciones de semiconductores diseñadas para cubrir todo el flujo de trabajo de la inteligencia artificial. Sus chips soportarán desde el entrenamiento hasta la inferencia, incorporando avances en encapsulado e integración entre memoria y semiconductores.

La compañía prevé alcanzar una producción mensual de hasta 900.000 obleas DRAM de alto rendimiento y bajo consumo energético, lo que potenciará los sistemas de IA. Este suministro permitirá a OpenAI desarrollar modelos cada vez más complejos con eficiencia.

Centros de datos de inteligencia artificial y servicios empresariales

Por su parte, Samsung SDS trabajará junto a OpenAI en el diseño, construcción y operación de centros de datos de inteligencia artificial Stargate. Además, ofrecerá consultoría, implementación y soporte a empresas interesadas en integrar los modelos de IA en sus operaciones.

Este esfuerzo conjunto posiciona a Samsung SDS como un socio estratégico en la expansión de la inteligencia artificial empresarial. La meta es facilitar que compañías de todo el mundo accedan a las innovaciones de OpenAI con infraestructura robusta y escalable.

Centros de datos flotantes: la apuesta de Samsung C&T y Heavy Industries

Samsung C&T y Samsung Heavy Industries unirán fuerzas con OpenAI para crear centros de datos flotantes. Estos proyectos surgen como alternativa frente a los centros tradicionales, con beneficios en costos de refrigeración y reducción de emisiones de carbono.

La iniciativa pretende enfrentar la escasez de terrenos disponibles para infraestructura tecnológica. Además, permitirá a Samsung y OpenAI explorar nuevas oportunidades en centrales eléctricas y sistemas de control flotantes gracias a las tecnologías patentadas de la empresa surcoreana.

ChatGPT en el entorno empresarial

Finalmente, Samsung analiza una integración más amplia de ChatGPT en las empresas con el fin de promover la transformación digital en el lugar de trabajo. Esta adopción busca optimizar procesos internos, mejorar la comunicación y potenciar la innovación empresarial.

La alianza con OpenAI marca un hito en la estrategia de Samsung, que se consolida como líder en la infraestructura de inteligencia artificial a nivel global y fortalece su papel en la evolución tecnológica del futuro.

