Rescatan con vida a 23 mineros atrapados durante 48 horas en una mina de Colombia

Veintitrés mineros fueron rescatados con vida este miércoles 24 de septiembre en el municipio de Segovia, Antioquia, Colombia, tras permanecer 48 horas atrapados en una mina de oro explotada por la empresa canadiense Aris Mining. El colapso del acceso principal, ocurrido el lunes, se produjo por un fallo geomecánico.

Rescate tras dos días de emergencia

Los equipos de salvamento de la Agencia Nacional de Minería (ANM), junto con brigadistas de Aris Mining, lograron evacuar a los trabajadores del socavón conocido como La Reliquia. El derrumbe bloqueó cerca de 15 metros del túnel principal, lo que dejó a los empleados bajo tierra a unos 80 metros de profundidad.

En la víspera, los rescatistas establecieron comunicación con los afectados, quienes se encontraban en “condiciones normales”, según reportó la ANM. El operativo culminó con éxito en la tarde del miércoles, cuando los trabajadores salieron uno a uno entre aplausos de familiares y compañeros que aguardaban en la superficie.

Videos difundidos por la agencia minera muestran a los mineros recibiendo agua y celebrando el reencuentro con sus allegados. El Ministerio de Energía y Minas felicitó la labor de los rescatistas y reiteró su compromiso con una minería más segura y digna en Colombia.

Condiciones durante el encierro

La sociedad Minera La Reliquia SAS explicó que los trabajadores se mantuvieron con vida gracias a que tuvieron acceso a alimentos, hidratación y aire comprimido. Estos factores resultaron claves para su supervivencia mientras avanzaban las labores de rescate.

Inicialmente, la ANM reportó la presencia de 25 mineros atrapados, pero luego confirmó que el número real era de 23. Todos fueron evacuados sin complicaciones médicas graves, aunque recibieron atención de rutina al llegar a la superficie.

Antecedentes recientes en Antioquia

El departamento de Antioquia ha registrado incidentes similares en los últimos meses. En junio pasado, 18 mineros quedaron atrapados en una mina de Segovia durante varias horas, hasta que finalmente fueron rescatados ilesos.

La situación contrasta con otros episodios trágicos en el país. El sábado 21 de septiembre, la Defensa Civil confirmó la muerte de siete mineros en Santander de Quilichao, Cauca, quienes permanecieron nueve días sepultados tras un desprendimiento de tierra en una explotación ilegal.

Estos eventos refuerzan el llamado de las autoridades a fortalecer las medidas de seguridad en la minería subterránea, especialmente en regiones con alta actividad aurífera.