¡Récord histórico! Ibiza y Formentera reciben más de la mitad de su lluvia anual en un día

Durante el martes 1 de octubre, las islas de Ibiza y Formentera experimentaron lluvias extraordinarias y récord en varias estaciones meteorológicas, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares. La estación de Ibiza registró 254 l/m², la del aeropuerto de Ibiza 174 l/m² y la de Formentera 109 l/m², cifras históricas que superan registros anteriores desde 1952 y 2015, respectivamente.

Datos históricos y registros meteorológicos

El portavoz de Aemet, Miquel Gili, calificó estas precipitaciones como “cantidades extraordinarias” y “récords absolutos” para las estaciones implicadas. Otros pluviómetros independientes reportaron hasta 300 l/m² en el sur de Ibiza, confirmando la magnitud del fenómeno.

A pesar de la intensidad de las lluvias, no se registraron granizadas ni tormentas eléctricas, lo que ayudó a que los daños materiales se limitaran y no se produjeran incidentes graves en las islas.

El registro de 254 l/m² en Ibiza equivale a más de la mitad de la precipitación anual habitual, lo que subraya la excepcionalidad del evento y la importancia de los sistemas de medición para documentar fenómenos meteorológicos extremos.

Situación prevista y medidas de recuperación

Para este miércoles 2 de octubre, se espera una situación tranquila, con vientos flojos y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá a las autoridades locales y equipos de limpieza continuar con las tareas de recuperación sin dificultades.

Se estima que la tendencia de estabilidad se mantenga durante el resto de la semana en Baleares, aunque chubascos locales y ocasionales podrían presentarse en algunos puntos debido a la residual inestabilidad de los días previos.

La previsión de temperaturas indica máximas entre 20 y 25 °C y mínimas entre 16 y 18 °C, manteniendo condiciones agradables para residentes y turistas tras los episodios de fuertes lluvias.

Impacto y contexto

El registro de lluvias históricas evidencia la variabilidad climática en Baleares y resalta la importancia de los sistemas de alerta meteorológica para proteger a la población y facilitar la respuesta rápida ante fenómenos extremos.

Los servicios de emergencia y ayuntamientos locales han monitoreado la situación, priorizando la limpieza de vías y zonas urbanas para evitar inundaciones menores y mantener la seguridad de los habitantes.

Asimismo, estas precipitaciones podrían influir en la agricultura y ecosistemas locales, especialmente en la recuperación de reservas hídricas tras períodos de sequía, destacando un beneficio indirecto para el medio ambiente en la isla.