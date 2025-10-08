Quién será el próximo Nobel de Literatura en español? Un repaso a los ganadores latinoamericanos

La huella latinoamericana en el Nobel

Desde que Gabriela Mistral fue distinguida en 1945, la literatura latinoamericana ha ocupado un lugar central en el panorama global. La poeta chilena fue la primera mujer latinoamericana en recibir el Nobel, gracias a una obra marcada por la maternidad, la educación y el mundo rural. Su reconocimiento ocurrió en un momento histórico clave: el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, en 1967, Miguel Ángel Asturias llevó a Guatemala al escenario literario internacional. Con obras como El señor presidente y Hombres de maíz, Asturias introdujo en la literatura universal temas como el indigenismo, la corrupción y la identidad latinoamericana.

El reconocimiento a la región continuó con Pablo Neruda en 1971. El poeta chileno fue premiado por su prolífica y diversa obra que abarca desde el amor hasta la política. Títulos como Veinte poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la tierra y Canto general consolidaron su estatura global.

García Márquez y el auge del realismo mágico

En 1982, Gabriel García Márquez marcó un hito con la consagración del realismo mágico. Su obra Cien años de soledad fue clave en la decisión de la Academia Sueca, que elogió su habilidad para combinar lo fantástico con lo real en un universo literario profundamente latinoamericano.

García Márquez no solo universalizó el pequeño pueblo ficticio de Macondo, sino que también elevó a la literatura las historias populares, la oralidad y los conflictos históricos de la región. Su Nobel también simbolizó el auge del llamado “boom latinoamericano”, un movimiento literario que revolucionó la narrativa en español durante el siglo XX.

Otras obras reconocidas del autor colombiano incluyen Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba y El otoño del patriarca.

De Octavio Paz a Vargas Llosa: el pensamiento y la crítica

En 1990, el mexicano Octavio Paz fue galardonado por su obra ensayística y poética que examina, entre otros temas, la identidad mexicana. Su libro más emblemático, El laberinto de la soledad, es un análisis profundo de la psicología social de México, y continúa siendo referente académico y cultural en el continente.

Mario Vargas Llosa, por su parte, obtuvo el Nobel en 2010, siendo hasta ahora el último autor latinoamericano en recibirlo. La Academia destacó su “cartografía de las estructuras del poder” y su obra que ha reflejado críticamente la realidad política y social de América Latina. Entre sus libros más influyentes están La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral.

Expectativas para el Nobel 2025: ¿Otra voz en español?

Este jueves 10 de octubre, se anunciará en Estocolmo el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. La última vez que un autor hispanohablante recibió el galardón fue hace 15 años, lo cual ha aumentado las expectativas para una nueva consagración en español.

Entre los posibles candidatos se mencionan figuras como Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024, por su obra El invencible verano de Liliana, donde narra el feminicidio de su hermana y reflexiona sobre la impunidad en México. Rivera Garza representa una nueva generación de escritoras latinoamericanas que exploran temas contemporáneos como el género, la violencia y la memoria.

Otros nombres en las quinielas incluyen al argentino César Aira, la también argentina Samanta Schweblin, traducida a más de 40 idiomas, y el español Enrique Vila-Matas, conocido por su aproximación a la autoficción.

Contexto: El español en el Nobel de Literatura

Desde 1901, 11 escritores en lengua española han recibido el Nobel de Literatura: seis latinoamericanos y cinco de España. En términos de género, solo una mujer, Gabriela Mistral, ha sido galardonada en esta lengua, lo que evidencia una brecha aún pendiente en la distribución del premio.

La estadística muestra que la Academia Sueca no suele dejar pasar más de 25 años sin reconocer a la literatura en español. Con una media de menos de 10 años entre premios, la edición de este año podría suponer el regreso del idioma de Cervantes a los primeros planos del Nobel. (10).