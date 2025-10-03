Petro llama a huelga mundial en respaldo a Palestina y critica plan de paz de Donald Trump.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un fuerte pronunciamiento sobre el conflicto en Gaza. Consideró que el Grupo de La Haya debe convocar una gran huelga general mundial en respaldo a Palestina.

En su cuenta de la red social X, Petro afirmó que el mandatario estadounidense Donald Trump necesita comprender que ningún plan de paz avanzará sin alimentos inmediatos para Gaza.

El jefe de Estado colombiano recalcó: “No habrá paz si la gente la matan por inanición. Aún quedan barcos llegando a Gaza. No los detenga. Obligue a que llegue comida del mundo”.

Añadió que Estados Unidos y Europa perderá toda noción de libertad y democracia si permite que personas queden secuestradas solo por entregar alimentos a un pueblo hambriento.

Petro: movilización global y crítica a Israel

Según Petro, “si un pueblo sale a las calles por otro pueblo como sucedió en Italia y en otras naciones, comenzará la paz de la humanidad”. También afirmó: “Olvídese que la paz es la ocupación extranjera de un territorio”.

El mandatario colombiano mantiene una postura crítica hacia Israel y de solidaridad con la causa palestina. Calificó como “un nuevo crimen internacional” la detención en aguas internacionales de dos colombianos de la Global Sumud Flotilla.

La flotilla transportaba ayuda a Gaza cuando Israel interceptó a los connacionales. En respuesta, Petro exigió que la Cancillería realice todas las demandas correspondientes e invitó a abogados internacionales a apoyar legalmente a su país.

En paralelo, anunció la salida de toda la representación diplomática de Israel en Colombia. También confirmó la denuncia inmediata del Tratado de Libre Comercio con ese territorio, lo que marca una ruptura total de relaciones.

Rechazo al plan de paz de Donald Trump

Petro también rechazó la propuesta de Donald Trump para detener la guerra en Gaza. Sostuvo que se trata de “un plan de paz con la gente ya muerta por inanición”.

Finalmente, el presidente colombiano recordó que el Grupo de La Haya, creado en enero de 2025 por países del Sur Global, busca impulsar acciones diplomáticas y legales contra Israel.