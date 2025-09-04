Perú: el expresidente Alejandro Toledo suma su segunda sentencia esta vez 13 años y 4 meses por el caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima sentenció este miércoles al expresidente Alejandro Toledo Manrique a 13 años y cuatro meses de prisión por el caso Ecoteva, un proceso por lavado de activos agravado que se suma a la condena previa de 20 años y seis meses por delitos de corrupción vinculados a sobornos de Odebrecht.

Segunda condena contra Toledo por el caso Ecoteva

El tribunal resolvió que Toledo constituyó y utilizó empresas offshore en Costa Rica para canalizar dinero ilícito y darle apariencia legal mediante la compra de inmuebles y el pago de hipotecas en Perú. Por su parte la fiscalía calculó en USD 5,1 millones el dinero lavado por el exmandatario y su entorno, incluida su esposa Eliane Karp.

La sentencia especificó que la pena no se sumará a la ya dictada por el caso Odebrecht. Se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024, de manera paralela.

“Se ha probado que valiéndose de su alto cargo funcional en el Poder Ejecutivo concertó con el representante de Odebrecht la adjudicación de la IRSA a cambio de un pago económico a través de empresas constituidas en el extranjero. […] Consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de 13 años y cuatro meses”, señaló la sala en su resolución.

Cómo operó el esquema de lavado de activos

La Corte indicó que la complejidad de las transacciones y la reinversión de capitales evidencian que Toledo actuó con pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos. Los magistrados rechazaron la versión de que el dinero era herencia del empresario fallecido Josef Maiman. Esto al confirmar que el propio Toledo participó en la creación de las sociedades receptoras.

El uso de personas jurídicas y transferencias internacionales fue clave para disimular el origen de los recursos, lo que, según el tribunal, configura lavado de activos agravado.

Quién es Alejandro Toledo

Toledo, nacido en Cabana, Perú, en 1946, fue presidente entre 2001 y 2006. Durante su mandato promovió políticas económicas abiertas, pero su figura quedó marcada por acusaciones de corrupción. Tras dejar el poder, vivió en Estados Unidos, desde donde fue extraditado en 2023 para enfrentar procesos judiciales en Lima.

Actualmente cumple una sentencia por el caso Odebrecht y ahora enfrenta esta segunda condena. Sus defensores han sostenido que las acusaciones responden a motivaciones políticas, pero los tribunales han ratificado las pruebas de corrupción y lavado.

Otros expresidentes de Perú en la mira

El caso Ecoteva surgió en 2013. Ese año se reveló la compra de propiedades en Lima a nombre de la empresa homónima vinculada a Toledo y Karp. Las investigaciones mostraron que los fondos provenían de pagos ilícitos de Odebrecht.

Este proceso integra una serie de juicios que involucran a expresidentes peruanos. Desde 2000, las autoridades acusan de corrupción a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y al fallecido Alan García. Todos los casos guardan relación con constructoras brasileñas.