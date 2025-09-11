Ocultó el cadáver de su madre durante un año para seguir cobrando su pensión

El cadáver momificado de una mujer de 101 años fue hallado este miércoles por la Policía italiana en una vivienda de la ciudad de Bérgamo, al norte del país. El descubrimiento se produjo tras una alerta de vecinos por un fuerte hedor y la denuncia del hijo menor de la fallecida. Las primeras investigaciones indican que la hija convivía con el cadáver desde septiembre de 2024 y seguía cobrando su pensión, además de justificar permisos laborales para su supuesto cuidado.

El macabro hallazgo en un edificio residencial

El cadáver de Francesca Pettinato, nacida en 1923, fue encontrado en su cama, cubierto con mantas y en avanzado estado de descomposición, informaron medios italianos como El Corriere Della Sera.

El hallazgo se produjo cuando el hijo menor de la fallecida alertó a las autoridades tras no poder contactar con su hermana durante varios días. Vecinos del edificio también habían reportado un hedor persistente que se desprendía del apartamento desde hacía tiempo.

Ante la falta de respuesta al timbre, los bomberos ingresaron por una ventana y encontraron el cuerpo de la mujer en una de las habitaciones, mientras que en otra se encontraba su hija, de 60 años, que no ofreció resistencia ni brindó una explicación clara de la situación.

Más de un año conviviendo con el cuerpo

Según las declaraciones iniciales de la hija, su madre habría fallecido en septiembre de 2024, dos meses después de cumplir 101 años, por causas naturales. Sin embargo, nunca reportó el fallecimiento a las autoridades ni realizó los trámites correspondientes.

Durante ese tiempo, la mujer habría seguido cobrando la pensión de su madre y solicitando permisos laborales bajo el argumento de que debía cuidarla en su domicilio.

El apartamento fue descrito por la policía como un lugar en condiciones insalubres y de abandono, y ha sido precintado como parte de las diligencias judiciales en curso.

La hija, ingresada en psiquiatría

Tras el hallazgo, la hija fue trasladada al Departamento de Psiquiatría del hospital Papa Giovanni XXIII, donde permanece bajo observación médica.

Aunque no se ha formalizado una acusación penal, las autoridades investigan posibles delitos relacionados con fraude a la seguridad social, ocultación de cadáver y omisión de reporte de fallecimiento.

La investigación está en manos de la Fiscalía de Bérgamo, que determinará si existió dolo o si la mujer presenta alteraciones mentales que expliquen su conducta.

Vecinos: “Olíamos algo raro desde hace años”

Según relataron vecinos a medios italianos, el mal olor en el edificio era constante desde hace al menos dos años, aunque no sospechaban lo ocurrido.

“Llevábamos oliendo estos olores al menos un par de años”, relató un residente. “Pero incluso al tocar el timbre, la hija no respondía ni abría la puerta. Aparte del hedor de la escalera, no se veía a nadie”.

Otros testimonios señalan que la mujer aseguraba vivir con su madre, pero nadie había visto a la anciana en mucho tiempo. Uno de los vecinos contó que, hace cuatro meses, la hija le comentó que su madre estaba postrada en cama y no podía caminar.

Posibles cargos por fraude y ocultación de cadáver

La continuación del cobro de pensión tras la muerte de un beneficiario constituye un delito en la legislación italiana. En este caso, la Fiscalía deberá determinar el monto exacto del fraude cometido durante el tiempo que la mujer ocultó el fallecimiento de su madre.

Además, se analiza la posible ocultación dolosa del cadáver, especialmente si se comprueba que hubo intención de manipular pruebas o engañar a la administración pública.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad local, y las autoridades subrayan la importancia de reportar cualquier situación sospechosa, especialmente cuando se trata del bienestar de personas mayores o vulnerables.