Nicolás Maduro firma decreto para declarar el estado de Conmoción Externa en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto para declarar el estado de Conmoción Externa. Esta es una medida de emergencia que entrará en vigor si se produce una agresión externa. Este decreto otorga poderes especiales al Gobierno venezolano y restringe derechos constitucionales, según explicó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

La Conmoción Externa permitirá a Maduro ejercer facultades para defender la soberanía. Esto se aplica ante potenciales ataques, especialmente de Estados Unidos.

Alcance del decreto de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez precisó que el estado de Conmoción Externa implica “una restricción temporal” de derechos constitucionales. Esto es necesario para hacer frente a un conflicto externo que comprometa la seguridad de Venezuela. Esta medida también incluye “poderes especiales” para coordinar la defensa y la seguridad nacional en casos de agresión.

El decreto permite movilizar tropas, restringir derechos civiles y controlar los medios de comunicación. Eso se aplicará durante un período inicial de 90 días, prorrogable por otros 90 con aprobación parlamentaria. Esta norma está contemplada en el Artículo 338 de la Constitución venezolana.

Rodríguez advirtió que una agresión armada afectaría no solo al Gobierno, sino a toda la región y hasta Estados Unidos. “Se va a afectar todo el país, quizá por décadas,” afirmó. También subrayó que se juzgará a todo quien “promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar.”

El Gobierno de Nicolás Maduro también denuncia un intento de injerencia extranjera. Esto tiene el fin de provocar un cambio de régimen en Caracas. Esto sucede en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las acciones contra el narcotráfico.

Estados de excepción previos y contexto actual

Aunque gobiernos chavistas han decretado estados de excepción como Alarma o Emergencia Económica anteriormente, el estado de Conmoción Externa es un mecanismo que nunca se había aplicado hasta ahora. El aumento de tensión entre Nicolás Maduro y Estados Unidos ha motivado esta decisión preventiva.

La consolidación de esta nueva emergencia deja claro que Venezuela se prepara para eventuales enfrentamientos externos, reafirmando su “defensa nacional”. Esto es necesario para posibles agresiones y para preservar la integridad de sus instituciones y ciudadanos.