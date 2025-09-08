México: Lleva banda musical a tribunal para celebrar su divorcio y se vuelve viral

Una mujer identificada como Grecia se volvió viral en redes sociales al celebrar su divorcio con una banda musical afuera de un tribunal de la Ciudad de México. Esto ocurrió luego de que un juez diera por finalizado su matrimonio tras encontrar pruebas de violencia doméstica. El video del festejo superó 1.2 millones de reproducciones en TikTok. Ha generado reacciones de apoyo y reflexión sobre la importancia de romper el silencio ante el abuso.

Festejo poco común tras una sentencia judicial

Grecia llegó al tribunal acompañada por su madre y su hermana, quienes también celebraron con música, flores y pancartas. Festejaron el fallo que, según la joven, marcó el cierre de una etapa llena de maltrato emocional y físico.

En entrevista con el medio Milenio, la mujer expresó que su alegría no era por el divorcio en sí. En cambio, era por haber logrado salir de una relación que, en sus palabras, fue opresiva y violenta. “Logré salir de las manos de la persona que más daño me causó”, declaró.

El momento fue grabado y compartido en TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo, solidaridad e incluso humor. En los comentarios, varios usuarios expresaron admiración por el gesto, resaltando la importancia del respaldo familiar en contextos de violencia de pareja.

Denuncias de violencia y control durante el matrimonio

Durante su testimonio, Grecia narró que su entonces esposo la sometía a un ambiente controlado. En ese entorno, él esperaba que ella cumpliera roles tradicionales de género sin cuestionamientos. “Quería que sólo estuviera para lavarle, plancharle, cocinarle y hacerle todo a él y a su hijo”, afirmó.

Además, denunció que era víctima de violencia física, y que esta también se extendía al hijo de su expareja. “A su hijo le pegaba la mayor parte del tiempo, y lo traía muchas veces con los brazos y piernas moreteados”, dijo.

Estas declaraciones y las pruebas presentadas ante el tribunal llevaron al juez a dictar el divorcio con disolución inmediata del vínculo legal. Esto le permitió a Grecia retomar su vida sin condiciones impuestas por el demandado.

Reacciones virales y apoyo digital

El video en el que se muestra a Grecia celebrando frente al tribunal ha sido ampliamente difundido en plataformas digitales. Especialmente en TikTok, donde acumula más de 1.2 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran expresiones de solidaridad, humor y admiración:

“Ganotas de tener una familia que te apoye así”, escribió una usuaria. “Eso nena, que vean que la del dinero eras tú”, comentó otra.

“Hasta me dan ganas de divorciarme, ya me acordé que no me he casado”, bromeó una internauta.

El fenómeno viral ha sido interpretado por muchos como una manifestación pública de empoderamiento. Esto ocurre en un contexto social donde los casos de violencia de género y violencia doméstica siguen siendo alarmantemente frecuentes.

Divorcios y violencia de género: una problemática vigente

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron más de 166 mil divorcios en 2023. Una proporción significativa está relacionada con situaciones de violencia, abandono o maltrato.

Organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) han reiterado la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y de acompañamiento psicológico. Esto es crucial para mujeres que desean salir de relaciones violentas.

El caso de Grecia pone en evidencia la importancia de visibilizar estas historias. Además, destaca la necesidad de construir redes de apoyo familiar y social. Estas redes permiten a las víctimas romper el ciclo de la violencia y acceder a procesos judiciales seguros.